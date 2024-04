Voici combien il faut posséder pour ne plus avoir besoin de travailler en France en 2024

Gagner suffisamment chaque mois pour vivre correctement sans travailler est un rêve partagé par beaucoup. Découvrez combien vous devez épargner pour atteindre cet objectif et vivre de vos rentes.

A une époque où les super-profits des entreprises et la fortune des ultra-riches font souvent les gros titres, beaucoup de Français aspirent simplement à avoir plus de temps à consacrer à leur famille et à leurs passions. C'est d'ailleurs souvent dans l'espoir de ne plus avoir à exercer un travail qui ne les épanouit pas que certains jouent aux jeux de hasard, faisant la fortune de la Française des Jeux.

Cependant, plutôt que de s'en remettre à la chance, il existe un moyen plus réaliste, bien que nécessitant beaucoup d'efforts et patience, de s'affranchir de la nécessité de travailler. Cela consiste à se constituer progressivement un patrimoine financier suffisant pour vivre confortablement de ses revenus, surtout si vous êtes propriétaire de votre résidence principale.

Imaginons que votre but soit de bénéficier d'un revenu de 1930 euros net par mois sans avoir à travailler, ce qui correspond au revenu disponible brut médian en France selon les derniers chiffres de l'Insee. Quel capital devrez-vous avoir accumulé pour y parvenir ?

Pour le calculer, nous allons nous baser sur un rendement annuel moyen de 4%, ce qui est un taux réaliste sur le long terme pour un portefeuille d'investissements diversifié. Selon l'Autorité des marchés financiers en effet, "un placement diversifié en actions sur 15-20 ans a procuré en moyenne 5 à 7% de rendement par an". Si l'on retient donc ce chiffre de 4%, il vous faudra avoir constitué un patrimoine financier de 870 000 euros. En effet, 4% de 870 000 euros représentent 34 800 euros de revenus annuels. Après déduction de la "flat tax" de 30% sur les revenus du capital, il vous restera 24 360 euros net, soit un peu plus de 1930 euros par mois.

Certes, 870 000 euros est une somme très importante. Mais en mettant en place une épargne régulière et en la faisant fructifier grâce aux intérêts composés (les intérêts de l'an dernier génèrent eux-mêmes des intérêts supplémentaires) , cet objectif devient accessible à certains. Dans le détail, pour accumuler ces 870 000 euros, il faudrait épargner environ 5 500 euros par mois sur 10 ans, 3 300 euros par mois sur 15 ans, 2 200 euros par mois sur 20 ans, 1 500 euros par mois sur 25 ans ou encore 1 100 euros par mois sur 30 ans.

Bien que ces montants soient élevés, rappelez-vous qu'il s'agit là d'atteindre une réelle autonomie financière et de s'assurer un niveau de vie confortable, équivalent au revenu médian en France. Même avec un objectif moins ambitieux, vous pouvez nettement améliorer votre niveau de vie futur en épargnant régulièrement. Evidemment, ces projections ne sont qu'indicatives. Les rendements réels peuvent varier selon les conditions de marché. Il est crucial de se faire conseiller pour définir une stratégie d'investissement adaptée à sa situation et à ses objectifs.