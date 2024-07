Des millions de Français vont recevoir un courrier très important du fisc - même en vacances il faut y faire attention

Nécessaire pour de nombreuses démarches administratives, un document sera envoyé dans quelques jours à des millions de Français. Même en vacances, il faut y faire particulièrement attention.

Tous les Français devraient surveiller attentivement leur boite aux lettres, leur boite mails ou leur espace personnel sur le site des impôts. En effet, si la campagne fiscale 2024 touche à sa fin, elle n'est pas encore totalement achevée. Une échéance cruciale attend encore les 40 millions de contribuables qui étaient appelés à déclarer leurs revenus au fisc cette année. La date fatidique va tomber ce mois-ci.

Pour rappel, les contribuables avaient jusqu'au début du mois de juin, selon leur département de résidence, pour rendre leur déclaration d'impôt. L'occasion pour eux de mentionner, en plus des revenus encaissés, certaines dépenses qui leur donnent droit à des avantages fiscaux, comme des crédits ou des réductions d'impôt.

Ils disposaient ensuite d'un délai supplémentaire, jusqu'au 1er juillet, pour corriger cette déclaration si nécessaire. C'était l'occasion de rectifier une erreur ou un oubli, sans encourir d'amende de la part du fisc. Depuis, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a effectué ses calculs. L'administration fiscale a en effet épluché minutieusement les déclarations de tous les contribuables afin d'évaluer le montant de l'impôt sur le revenu dont chaque foyer est redevable.

C'est sur la base de ces calculs que le fisc va maintenant envoyer à chaque foyer fiscal un document particulièrement important. Ce dernier est fréquemment demandé pour réaliser de nombreuses démarches administratives. Que ce soit pour un dossier de candidature à une location, une demande de prêt bancaire ou encore pour bénéficier d'aides sociales soumises à conditions de ressources, ce document est régulièrement exigé.

Il s'agit de l'avis d'imposition. Cette fiche récapitule les principales informations concernant les ressources déclarées : le revenu fiscal de référence, le nombre de parts fiscales, le revenu brut global, le revenu imposable, le montant net d'imposition ou encore l'éventuel solde d'impôt restant à verser en septembre. L'avis d'imposition est considéré comme une pièce officielle fiable car authentifiée par un code 2D-DOC. Ce code permet en effet de vérifier la véracité des informations en scannant simplement le document avec une application mobile dédiée.

Les contribuables recevront leur avis d'imposition à des dates différentes selon leur situation. Ceux qui doivent s'acquitter d'un solde d'impôt le recevront dans leur espace particulier en ligne sur le site des impôts entre le 26 juillet et le 2 août. Les avis papiers arriveront dans les boîtes aux lettres entre le 25 juillet et le 23 août.

Pour les foyers non-imposables ou bénéficiant d'un remboursement, les avis seront mis en ligne entre le 24 juillet et le 2 août, et envoyés par courrier entre le 24 juillet et le 30 août. Attention toutefois, les contribuables ayant modifié tardivement leur déclaration après la date limite devront attendre un peu plus longtemps leur avis définitif.