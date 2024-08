Jusqu'à 150 euros d'économies : ce changement permet de faire baisser la facture d'électricité

Alors que deux tiers des Français ont souscrit un contrat chez EDF, ils peuvent réaliser d'importantes économies sur leur facture d'électricité.

Les Français peuvent espérer voir leur facture d'électricité diminuer dans les mois à venir. A condition cependant de saisir les opportunités qui se présentent à eux. En effet, le contexte actuel semble favorable aux millions de ménages dont le logement est alimenté en électricité.

Première bonne nouvelle : les prix de l'électricité auraient dû augmenter en France en août 2024. En cause, une hausse du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE). Cette taxe, destinée à financer l'entretien des réseaux électriques, devait grimper de 4,8%, entraînant un relèvement de 1% du tarif réglementé proposé par EDF, auquel deux Français sur trois ont souscrit. Cependant, le gouvernement a décidé de suspendre l'augmentation du TURPE, au moins temporairement.

Deuxième bonne nouvelle : les prix de l'électricité sont en baisse sur le marché. Selon le dernier rapport de l'observatoire des marchés publié par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), de plus en plus de fournisseurs d'énergie proposent des offres dont le coût est 20% moins élevé que l'an passé pour un même contrat. C'est le cas par exemple d'EDF, Engie, Total Energies, Mint Energie, Ekwateur ou encore Octopus Energy.

Toutefois, la baisse des tarifs est encore plus marquée chez les fournisseurs d'énergies dits "alternatifs", qui affichent des prix largement inférieurs au tarif réglementé d'EDF. "Le nombre d'offres, dont les niveaux de prix sont en dessous du tarif réglementé, est passé de 30, fin 2023, à 45 en 2024", indique la CRE dans son dernier rapport. Concrètement, il s'agit d'autant de possibilité que deux tiers des Français peuvent saisir pour réaliser des économies conséquentes sur leur facture d'électricité.

Grace au comparateur mis en ligne sur le site du Médiateur National de l'énergie, les clients peuvent dénicher des offres plus alléchantes que leur contrat actuel. A titre d'exemple : pour une consommation moyenne (2300 kilowattheures par an), le tarif réglementé d'EDF fixe le montant de la facture annuelle à 730 euros. Or, certains fournisseurs comme Total Energies, Ekwateur ou Octopus Energy affichent des factures de respectivement 625, 621 et 617 euros. Soit plus de 100 euros de différence sur l'année.

Les économies sont encore plus palpables chez d'autres fournisseurs d'énergie. Toujours pour une consommation moyenne, Mint Energie propose un contrat annuel à 601 euros, soit 129 euros de moins que le tarif réglementé d'EDF. Enfin, La BelleEnergie et Ohm Energie présentent, quant à eux, des offres à 580 euros. Ainsi, les clients peuvent faire jusqu'à 150 euros d'économie par an.

De plus, les contrats des fournisseurs alternatifs proposent souvent des prix bloqués pendant un ou deux ans. Ce type de contrat protège donc les consommateurs face aux futures hausses de prix, notamment celle prévue en février 2025. Une aubaine à exploiter alors que les factures d'électricité des Français ont bondi de 44% depuis 2022. Le site Wattissime (Groupe CCM Benchmark, propriétaire du JDN), répertorie les offres disponibles.