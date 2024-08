Cet autocollant gratuit permet de récupérer avant les autres sa valise à l'aéroport

Pour ne plus attendre des heures devant le tapis roulant, il existe une astuce simple et totalement gratuite.

À l'aéroport, c'est le cauchemar de 80% des voyageurs, d'après une étude du cabinet PwC. En moyenne, un passager doit traverser une dizaine de files avant d'arriver à destination. Mais même en sortant de l'avion, le calvaire n'est pas fini, car vient l'attente la plus détestée : celle du tapis roulant, où il faut attendre de longues minutes et parfois une heure pour récupérer ses bagages.

Pour rendre l'expérience plus agréable, plusieurs techniques ont été mises en place. La plus répandue consiste à éloigner la sortie des bagages de plusieurs mètres pour prolonger le temps de trajet et réduire le temps d'attente. Mais cette méthode n'est pas parfaite. En période de départ en vacances, le trafic est surchargé et l'attente est souvent rallongée.

Heureusement, plusieurs astuces permettent de récupérer ses valises plus rapidement. Certaines sont bien connues comme le fait d'enregistrer son bagage en dernier. Les valises sont souvent chargées dans l'avion dans l'ordre inverse de leur enregistrement, ce qui signifie que les derniers bagages enregistrés sont souvent les premiers à être déchargés et à apparaître sur le tapis roulant.

Il est parfois conseillé de s'enregistrer à la porte d'embarquement. Bien que cette technique nécessite de passer par la sécurité avec son bagage, elle garantit souvent que celui-ci sera l'un des derniers à être chargé et donc l'un des premiers à être déchargé.

L'autre technique que nous vous révélons ici consiste à coller un autocollant "fragile" sur sa valise. Certains services de bagagerie ont tendance à placer les valises fragiles en dernier dans la soute pour éviter qu'elles ne soient écrasées. Ainsi, au moment du déchargement, elles sont souvent parmi les premières à sortir.

Pour que cette astuce soit réellement efficace, l'autocollant doit être récent et bien visible. Les bagagistes prêtent plus d'attention aux étiquettes qui semblent authentiques. "Nous faisons attention aux étiquettes ou aux autocollants délivrés par notre compagnie aérienne et situés sur la poignée, près de l'étiquette de contrôle. S'il n'y a pas d'étiquette valide, le bagage est rangé avec les autres", confie Zack, un bagagiste interviewé par Condé Nast Traveler. Il est possible de demander cet autocollant directement à la compagnie aérienne au moment de l'enregistrement.

Il faut toutefois garder à l'esprit que cette méthode n'est pas infaillible. Tous les bagagistes ne traitent pas les étiquettes "fragile" avec la même rigueur. Puis, l'efficacité de l'autocollant dépend fortement du volume de travail des équipes. Dans un aéroport fréquenté comme Roissy-Charles-de-Gaulle, les délais de récupération des bagages peuvent varier considérablement. En période de forte affluence, même un bagage marqué comme "fragile" peut mettre du temps à arriver sur le tapis roulant.

Pour ceux qui transportent des objets particulièrement fragiles, l'autocollant ne suffit pas toujours pour protéger ses affaires. Il est fortement conseillé d'utiliser des valises rigides et robustes, comme celles de type "Peli".