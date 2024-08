"Ramasser ces fleurs en vacances peut ruiner une vie - 150 000 euros d'amende et trois ans de prison à la clef"

C'est une activité qui semble banale, amusante et pourtant elle est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

Tous les souvenirs de vacances ne sont pas bons à rapporter. Les zones naturelles et particulièrement les plages sont des espaces contrôlés. Les stations balnéaires sont en effet de plus en plus sévères envers les vacanciers, comme à Arcachon qui punit à hauteur de 150 euros le fait de se balader torse nu dans la rue ou à Cassis dont la Mairie exige de porter une tenue correcte pour entrer dans la ville.

Ces amendes, bien que contraignantes, sont loin des conséquences d'autres sanctions. Certaines règles mises en place à l'échelle nationale peuvent non seulement ternir un été, mais aussi affecter toute une vie. En France, il est interdit de voler des galets. Les plages de galets font partie des plus belles plages de France, comme celle de la Calanque d'En-Vau, vers Marseille, et certains touristes sont bien tentés d'en rapporter un souvenir. Une mauvaise idée passible d'une amende de 1 500 euros.

Dans certaines communes, les sanctions sont encore plus lourdes. Par exemple, à Etretat, chaque galet ramassé doit être remboursé à hauteur de 90 euros. Les touristes qui emportent un grand sac pour les étaler chez eux doivent s'acquitter d'une très forte amende. Il existe des sanctions encore plus sévères.

Il est interdit de cueillir des fleurs le long des plages. En effet, "les littoraux marins disposent d'une flore spécifique qui ne pousse qu'en bord de mer et qui est classée comme protégée, précise-t-on sur le site Service Public. Couper ces plantes peut valoir 150 000 euros d'amende pour atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées". C'est une infraction passible de trois ans de prison. Un bouquet de fleurs qui peut gâcher bien plus que des vacances.

De même, il est interdit de voler la "laisse de mer", cette bande d'algues rejetée sur les plages à chaque marée. Ces algues qui ressemblent à des déchets abritent en réalité une biodiversité riche et surtout protégée. Des missions sont d'ailleurs organisées dans certaines communes pour dépolluer la "laisse de mer" et préserver la faune et la flore qu'elle contient.

Sur la plage, il n'existe pas que des interdictions. En France, il est parfaitement autorisé de ramasser du bois poli qui a été déposé par la mer. Toutefois, il est conseillé de vérifier ces autorisations auprès de l'office du tourisme le plus proche. Le sable et les coquillages peuvent aussi être rapportés chez soi, tant qu'ils sont ramassés dans des quantités raisonnables. Si un touriste ne respecte pas cette règle, il s'expose à une amende de 1 500 euros. Mais, cette règle vise surtout les entreprises ou les personnes qui souhaitent revendre leurs trouvailles par la suite.

A noter que prendre du verre dépoli sur la plage est légal et encouragé, puisque considéré comme une activité dépolluante.