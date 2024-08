Livret d'épargne, prime de rentrée... Ce qui change pour le portefeuille des Français au 1er août

Le 1er août apporte son lot de changements pour les Français, entre allocations, épargne et transports. Découvrez les principales nouveautés qui vont impacter votre quotidien et votre portefeuille en ce début de mois estival.

Chaque premier du mois est synonyme de changements dans l'Hexagone. Les principales administrations françaises profitent souvent de cette date symbolique pour mettre en place de nouvelles mesures ou ajuster des dispositifs existants. Ce 1er août 2024 ne fait pas exception à la règle, marquant une période charnière au cœur de l'été et à quelques semaines de la rentrée scolaire.

L'une des premières nouveautés concerne le Livret d'épargne populaire (LEP). Ce produit d'épargne, destiné aux ménages aux revenus modestes, voit son taux d'intérêt baisser de 5% à 4%. Bien que cette diminution puisse sembler décevante pour les 11,4 millions de détenteurs de ce livret, il est important de noter que ce taux reste attractif dans le contexte économique actuel. Cette baisse s'explique par le recul de l'inflation et s'inscrit dans une volonté de l'État d'ajuster les taux d'épargne réglementés à la réalité économique.

Par ailleurs, août marque également la fin d'une expérience inédite dans le domaine des transports. Le "Pass Rail", lancé en juin dernier, arrive à son terme. Ce dispositif innovant permettait aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager de manière illimitée en TER et Intercités pour seulement 49 euros par mois. Bien que cette initiative ait suscité l'intérêt de nombreux jeunes voyageurs, son succès mitigé pose question quant à son éventuelle reconduction.

Le mois d'août est également synonyme de préparation à la rentrée scolaire pour de nombreuses familles. Dans cette optique, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) jouera une fois de plus un rôle crucial. Cette aide financière, destinée à soutenir les familles dans l'achat des fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée, sera versée à partir du 20 août en métropole et dans certains départements d'outre-mer. Pour les familles résidant à La Réunion et à Mayotte, le versement interviendra dès le 6 août, en raison d'une rentrée scolaire plus précoce dans ces territoires.

L'allocation de rentrée scolaire, dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant, a connu une revalorisation de 4,6% cette année. Cette augmentation vise à mieux accompagner les familles face à la hausse du coût de la vie et des fournitures scolaires. Pour rappel, cette aide concerne les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, et son montant oscille entre 416,40 euros et 454,60 euros selon la tranche d'âge.

Dans un contexte économique parfois tendu, certaines décisions gouvernementales visent à préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est notamment le cas avec l'annulation de la hausse prévue des tarifs de l'électricité. Initialement programmée pour le 1er août, cette augmentation de 4,8% du Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (Turpe) a été annulée par le gouvernement. Cette décision permet d'éviter une hausse d'environ 1% sur la facture des consommateurs, offrant ainsi un répit bienvenu aux ménages français.