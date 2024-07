Sur la route, cette erreur peut ruiner les vacances et coûter 1 500 euros d'amende

Chaque été, des automobilistes se lancent sur les routes, inconscients de l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Une faute banale aux conséquences graves. On peut se retrouver au tribunal.

Les pièges se multiplient cet été entre les arnaques sur les aires d'autoroutes, les radars nouvelle génération et les voies de covoiturage qui se généralisent. L'imprudence peut ruiner les vacances.

Car l'été, c'est aussi le moment des erreurs courantes comme conduire en sandales ou pieds nus, ou rouler trop longtemps sur la voie de gauche. Ces infractions, bien que peu coûteuses (35 €, minorées à 22 € si payées rapidement), peuvent ternir le chemin vers les vacances. Mais il existe une infraction bien pire qui arrive plus souvent qu'on ne le pense.

En effet, dans l'excitation et ne voulant rien oublier, on a tendance à charger le coffre à ras bord, sans prêter attention à l'encombrement. Contrairement à une idée reçue, il est autorisé de remplir son coffre au point de masquer la visibilité arrière, à condition de respecter une règle.

Il ne faut jamais transporter des affaires trop lourdes, une erreur punissable par la loi. Le Code de la route est formel, dans les cas les plus graves : amende de 1500 euros, immobilisation du véhicule, confiscation de la carte grise et le conducteur reçoit une convocation au tribunal de Police.

Cette règle a un nom barbare : la masse en charge maximale techniquement admissible, que l'on appelle tout simplement MMA. Certains se souviennent peut-être de son ancien nom : le PTAC. Cette règle interdit à tout véhicule de dépasser un certain poids défini par le constructeur. Au-dessus de 5% de dépassement, le véhicule est immobilisé et le permis confisqué. Et au-delà des 20%, le conducteur se retrouve devant un juge.

Pourquoi une telle sévérité ? Pour faire comprendre aux vacanciers que la surcharge n'est pas qu'une simple infraction. Une surcharge accélère l'usure des pneus, des suspensions et des freins. Et surtout, elle compromet la stabilité de la voiture, multipliant les risques d'accident. Tous les vacanciers sont concernés, y compris ceux qui transportent vélos ou kayaks.

Le MMA correspond au poids de tout le véhicule chargé, humains compris. Par exemple, pour la Peugeot 5008, voiture familiale préférée des Français, le MMA est de 2 125 kg, pour vérifier la masse maximale en charge, il faut additionner le poids du véhicule, le conducteur, les passagers, le coffre au-dessus du toit, les valises, les équipements etc.

Pour éviter l'amende, connaître la masse maximale en charge est indispensable. Elle est inscrite sur la carte grise du véhicule sous le code F.2. Aussi, pour les modèles plus vieux, le MMA est parfois appelé PTAC, pour Poids Total Autorisé en Charge.

Même en respectant le MMA, bien répartir le poids uniformément dans le véhicule est plus que conseillé pour ne pas déséquilibrer la voiture et éviter tout accident. En cas de risque de dépassement du MMA, la solution la plus sûre est d'utiliser une remorque.