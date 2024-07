Il sera bientôt possible de payer en magasin grâce à son sang - une grande enseigne se lance

Un moyen de paiement révolutionnaire arrive en France. Voici comment cette technologie va transformer les achats quotidiens.

L'histoire des moyens de paiement est jalonnée d'innovations qui ont révolutionné nos habitudes. De l'argent liquide au chèque, en passant par la carte bancaire et le paiement sans contact, chaque étape a marqué une évolution significative dans notre façon de régler nos achats. Récemment, nous avons vu l'émergence de nouvelles technologies comme le paiement sans contact via des montres connectées ou même des bagues. Mais une nouvelle révolution se profile à l'horizon, prête à bousculer une fois de plus nos habitudes de consommation.

Aux Etats-Unis, cette innovation a déjà fait son apparition, notamment chez Whole Foods, la chaîne de supermarchés bio rachetée par Amazon. Le géant du e-commerce a déployé sa technologie de paiement innovante dans plus de 500 magasins Whole Foods à travers le pays. Ce système permet aux clients de payer leurs achats d'un simple geste, sans avoir besoin de sortir leur portefeuille ou leur téléphone.

Mais qu'en est-il de la France ? Eh bien, préparez-vous à une petite révolution dans vos habitudes de paiement. Ce nouveau moyen de règlement, à la fois futuriste et surprenant, s'apprête à faire son entrée dans l'Hexagone.

Ce nouveau moyen de paiement n'est autre que... la paume de votre main ! Oui, vous avez bien lu. Bientôt, vous pourrez régler vos courses en présentant simplement votre main au-dessus d'un terminal spécial. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ?

La technologie utilisée s'appelle la reconnaissance palmaire. Elle repose sur l'analyse du réseau veineux unique de chaque individu. Un capteur infrarouge capture une image des veines de votre paume grâce au e flux sanguin , créant ainsi une "signature palmaire" unique. Cette signature est ensuite convertie en une suite de chiffres qui permet de vous identifier de manière sûre et rapide. Ainsi, sans prélèvement sanguin, c'est bien le sang qui devient, indirectement, nouveau moyen de paiement !

En France, c'est Carrefour qui s'apprête à franchir le pas. Le géant de la distribution a annoncé son intention d'expérimenter ce nouveau mode de paiement, prochainement (sans donner de date exacte), dans l'un de ses magasins parisiens. Si l'expérience s'avère concluante, on pourrait voir cette technologie se déployer dans d'autres enseignes du groupe.

Bien sûr, l'idée de payer avec sa main peut sembler étrange, voire inquiétante pour certains. Mais rappelons-nous que chaque innovation dans le domaine du paiement a d'abord été accueillie avec scepticisme avant d'être largement adoptée. Il est fort probable que les Français finissent par s'habituer à ce nouveau moyen de paiement, comme ils se sont habitués au paiement sans contact il y a quelques années. Aussi futuriste qu'il puisse paraître, le paiement par reconnaissance palmaire n'est pas la technologie la plus avancée en matière de moyens de paiement.