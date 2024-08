Ces menaces qui pourraient bien faire flamber les prix à la pompe

Alors que le prix de l'essence a fortement baissé ces derniers mois, un événement pourrait bien inverser la tendance.

C'est le moment de faire le plein. 1,80 euro pour le Sans Plomb 95, 1,85 euro pour le Sans Plomb 98, dans les stations les automobilistes l'ont remarqué : les prix sont en chute libre depuis quelques mois. Cette baisse est encore plus importante pour le gazole, le carburant le plus consommé de France. À 1,66 euro le litre, il est au plus bas depuis deux ans. Mais les prix du carburant sont très volatils. Cette situation va-t-elle durer quelques jours, semaines, ou mois ?

"C'est mission impossible pour le prévoir, nous fait savoir Francis Perrin, spécialiste des problématiques énergétiques. Parce qu'il y a beaucoup de déterminants qui agissent sur les prix du pétrole". D'après le directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, le prix du pétrole est fortement influencé par des éléments géopolitiques, "qui, par définition, sont complètement imprévisibles".

"Sur les marchés, on anticipe constamment, ajoute Francis Perrin. C'est-à-dire que les acteurs des marchés pétroliers, les fameux traders, suivent évidemment l'actualité mondiale et ils voient un espoir de solution dans la guerre à Gaza. Et je souligne le mot espoir. Ça ne veut pas forcément dire que cet espoir sera couronné de succès." C'est pourquoi le prix du pétrole baisse.

En effet, un cessez-le-feu est en discussion entre l'Etat d'Israël et le Hamas à Gaza. Mais cet espoir pourrait être de courte durée. Depuis quelques semaines, la République Islamique d'Iran menace d'attaquer Israël, ce qui enflammerait la situation au Moyen-Orient, région qui compte parmi les plus importants exportateurs de pétrole au monde. Une guerre au Moyen-Orient pourrait faire exploser les prix à la pompe.

Pourquoi toute cette situation géopolitique est-elle liée aux stations-services françaises ? Si 60% des prix du carburant est dû à des taxes du gouvernement, le prix de l'essence en France reste étroitement lié à celui du pétrole. En ce moment, les prix des carburants baissent dans l'Hexagone parce que le prix du pétrole sur le marché mondial baisse.

C'est pourquoi, la guerre en Ukraine ainsi qu'un regain des tensions en Libye sont des nœuds géopolitiques qui pourraient faire grimper le prix du carburant, nous fait savoir Francis Perrin. Même s'il faut garder en tête que ces deux situations ont moins d'impact sur le cours du pétrole que les tensions au Moyen-Orient. Depuis la France, il faut donc garder un œil sur l'actualité et ne pas hésiter à profiter en ce moment des prix bas à la pompe.

Mais en cas de hausse du prix du baril, il est possible de payer moins cher son essence. Le site du gouvernement, prix-carburants.gouv.fr, permet de connaître les tarifs des stations-services autour de chez soi et les différences sont parfois très importantes. Par exemple, dans le Var, le prix au litre du Sans Plomb 98 varie de 1,769 euro à 2,129 euros. Une différence de vingt euros pour un plein de cinquante litres.