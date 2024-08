Cet objet de l'enfance qui coûtait quelques francs peut valoir des milliers d'euros aujourd'hui

Des trésors se cachent parfois dans des objets anodins de notre enfance... En voici un qui peut même se vendre à plusieurs centaines ou milliers d'euros.

Dans les années 80, les collections étaient fréquentes : on pense aux Pin's, aux cartes de basket ou encore aux jouets Kinder… Mais un objet particulièrement accessible se revend aujourd'hui à des prix intéressants, gagnant facilement 10 fois sa valeur.

Pourtant, cet objet plébiscité par les enfants n'était à la base pas conçu pour eux. Il proposait un substitut à la cigarette avec un distributeur de bonbons qui rappelait la forme d'un briquet. C'est en surmontant le distributeur de figurines populaires auprès des enfants et en diversifiant ses goûts qu'il est devenu un incontournable dans les années 60.

Il s'agit des fameux distributeurs PEZ, dont le nom est constitué des trois lettres représentant le début, le milieu et la fin du mot allemand "Pfefferminz", qui signifie "menthe poivrée", le premier parfum proposé. Si la marque autrichienne est aujourd'hui moins visible en grandes surfaces en France qu'auparavant, elle n'a pas disparu pour autant. Son site permet de constater qu'elle continue de sortir de nouveaux distributeurs chaque année. Mais ce sont les anciens modèles qui sont vendus au prix fort...

Plusieurs critères influent sur la valeur d'un distributeur PEZ vintage : son ancienneté, son état de conservation, sa popularité et sa rareté. On ne constate pas une forte augmentation de la valeur des distributeurs les plus courants, comme certains Disney, qui sont souvent revendus entre 2 et 5 euros même s'il datent des années 2000 ou 90. Cependant des modèles plus recherchés comme Pirates des Caraïbes ou E.T. l'extra-terrestre sont revendus à 10 ou 15 euros.

Brian Trauman, interviewé par le livre Guinness des records pour sa collection impressionnante de distributeurs Pez dit que parmi les 5 000 distributeurs qu'il possède, certains ne valent qu'entre un et deux dollars, mais d'autres peuvent valoir 20, 100 ou 1000 dollars, parfois même plus de 10 000 dollars.

Mieux encore, un distributeur Pez de 1982 a atteint un record. Ebay nous a confirmé sa vente sur sa plateforme en 2006 au prix de 32 205 dollars US soit plus de 28 000 euros. Il s'agit d'un modèle Astronaut B particulièrement rare. D'autres modèles ressemblants se vendent encore aujourd'hui sur la plateforme mais plutôt aux alentours de 300 euros. Un prix qui reste très intéressant même s'il révèle la complexité d'estimer le prix d'un objet, l'offre de la loi et de la demande, forcément aléatoire, entre nécessairement dans l'équation.

Quoi qu'il en soit, si vous cherchez la perle rare parmi vos vieux souvenirs d'enfance, une astuce simple consiste à regarder le pied du distributeur. Les modèles sans pied, plus anciens, datant des années 80 voire même avant, sont particulièrement recherchés par les collectionneurs. A titre d'exemple, on trouve un clown des années 60 vendu à 65 euros sur Leboncoin, ou encore un élan, personnage du dessin animé Rocky et Bullwinkle à 300 euros sur Ebay. A défaut d'ancienneté, le pays d'origine peut parfois permettre d'évaluer la rareté de l'objet. Il est inscrit près du pied, sur le côté de l'objet.