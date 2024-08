L'arnaque au logement fait son retour – "Je n'ai rien vu venir"

Les escrocs repartent généralement avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros.

C'est une arnaque répandue qui fait de plus en plus de ravages. "Un étudiant étranger que j'encadre vient d'être victime d'une arnaque à la location immobilière particulièrement vicieuse", raconte sur X, Antoine Bérut, physicien et maître de conférences à l'Université Lyon 1.

L'étudiant avait trouvé l'appartement parfait sur Internet et partait le visiter. "Il est accueilli par une jeune femme qui se présente comme la cousine du propriétaire. L'appartement lui plaît bien (joli, bien meublé, propre), le loyer est raisonnable, donc il décide de déposer un dossier."

Quelques jours plus tard, l'étudiant accepte de signer le bail et d'envoyer un dépôt de garantie. Il est recontacté par le soi-disant propriétaire qu'il lui annonce qu'il a décroché l'appartement ! "À ce stade, il n'a rien payé, rien n'a semblé louche", se souvient Antoine Bérut. Et pourtant, c'est ici que le piège va se refermer.

"Deux jours avant la remise des clefs, il décide donc de faire le virement pour le premier mois de loyer et le dépôt de garantie, soit 1200 euros, pour que le propriétaire ait l'argent à temps." C'est là que l'arnaque se révèle. Après le virement, le propriétaire ne donne plus signe de vie et disparaît avec l'argent. "Inquiet, l'étudiant m'en parle et on décide de retourner à l'adresse de l'appartement qu'il avait visité. On entre dans l'immeuble, on monte et là on voit une boîte à clefs à côté de la porte. C'était en fait un appartement en location de type Airbnb." C'est ici qu'ils comprennent le pot aux roses.

"Bien évidemment, à partir de ce moment-là, l'escroquerie est évidente : des gens ont loué l'appartement sur une plateforme de vacances, ont organisé des fausses visites, pour arnaquer des gens en leur faisant croire qu'ils allaient pouvoir le louer." Ce type de fraude est communément appelé "arnaque au bail fantôme".

Le mode opératoire est presque toujours le même. Une autre victime se souvient avoir compris l'arnaque peu après avoir envoyé la caution. "Je n'ai rien vu venir", raconte l'homme sur le réseau social Reddit. Après la visite de l'appartement, sa femme découvre le même logement sur Airbnb. Il comprend que la personne qui a fait visiter l'appartement "était en Airbnb et se faisait passer pour la propriétaire".

Contacté par le Journal du Net, Antoine Bérut nous annonce que des plaintes ont été déposées, mais "il ne sait pas si des arrestations ont pu avoir lieu". À sa connaissance, l'étudiant n'a pas pu être remboursé. En revanche, "il a fini par réussir à trouver un logement et poursuit sa thèse dans les meilleures conditions".

D'après les informations du Parisien, les escroqueries sur les sites de location se multiplient à l'approche de la rentrée. Pour éviter de tomber dans ces pièges, il est recommandé de faire quelques recherches avant d'envoyer des documents et la caution. Vérifier si le propriétaire existe vraiment et si le logement n'est pas déjà en location sur des sites comme Airbnb. Une recherche par image inversée peut également révéler si la même photo de l'appartement est utilisée ailleurs. Pour cela, il suffit d'enregistrer les photos de l'appartement sur son ordinateur et de les glisser dans le moteur de recherche Google.

La solution la plus sécurisée reste de se tourner vers une agence immobilière, mais il faudra payer quelques frais supplémentaires.