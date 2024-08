Ces banques envoient des factures à la moitié des Français, mais il est possible d'éviter de payer

Entre 30 et 750 euros : les frais de dossier facturés pas les banques impactent lourdement le budget des millions de ménages qui empruntent. Néanmoins, certains établissements permettent d'éviter ces dépenses.

De lourdes dépenses viennent siphonner le budget de 42,7% des Français. Sont concernés tous les ménages qui ont souscrit un prêt immobilier ou un crédit à la consommation auprès d'un établissement bancaire. Si les emprunts bancaires permettent de financer des projets importants, ils peuvent rapidement devenir un gouffre financier pour de nombreux foyers.

Au-delà des sommes à rembourser, des intérêts à régler et du prix des assurances emprunteur, le coût d'un prêt peut vite s'alourdir sous le poids d'autres frais supplémentaires. En plus des dépenses évoquées précédemment, emprunter de l'argent expose également à des frais de dossier. Ces derniers rémunèrent la banque pour l'étude et le montage du dossier de prêt. Ils peuvent aller de 30 à 750 euros selon l'établissement bancaire qui a accordé le crédit.

Les frais de dossier ne sont pas calculés de la même manière en fonction de la banque qui accorde le prêt. Dans certains cas, les frais sont définis par un pourcentage fixe, généralement de 1% à 1,5% du montant global de l'emprunt. Or, dans la majorité des cas, les établissements facturent des frais de dossier dont le montant est proportionnel au montant emprunté. Les banques prévoient cependant des montants minimum et maximum. En clair, les frais de dossier ne peuvent pas dépasser un certain plafond, mais ne peuvent pas non plus descendre en dessous d'un certain seuil.

D'après Money Vox, les frais minimum vont de 30 euros, comme au Crédit Agricole Franche-Comté, à 120 euros, comme à la Banque Palatine. Ils se situent autour de 70 euros en moyenne. En parallèle, les montants maximum facturés s'élèvent à 150 euros dans les Crédits Agricoles Alpes Provence et Normandie-Seine, mais peuvent grimper jusqu'à 750 euros dans les Banques Populaires Bourgogne-Franche-Comté et Méditerranée. En moyenne, ils se situent à 340 euros.

Ainsi, les frais de dossier ne sont pas intégralement proportionnels à la somme empruntée. Conséquence, les frais facturés sur des crédits à faible montant sont, en proportion, plus élevés que sur les gros emprunts. Toujours selon Money Vox, pour un prêt personnel de 5 000 euros de type trésorerie, les frais de dossier facturés sont en moyenne de 65 euros, soit 1,3% du montant emprunté. Pourtant, ils auraient été de 49 euros (0,98% du montant emprunté) si les frais avaient été strictement proportionnels.

Ainsi, dans 68% des cas, les établissements bancaires choisissent d'appliquer des seuils minimum pour les petits crédits plutôt que des taux proportionnels.

Toutefois, certaines banques ne facturent pas de frais de dossier. C'est le cas de 4 banques en ligne (BoursoBank, Hello bank, Monabanq et Revolut), d'une banque privée (Milleis Banque) et d'une banque régionale (Crédit Agricole Savoie). D'autres proposent une gratuité limitée, comme la Société Générale pour les prêts d'un montant inférieur à 4 500 euros et BNP Paribas pour les souscriptions effectuées en ligne.