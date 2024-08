Cette aide peut faire économiser jusqu'à 3000 euros sur l'achat d'un vélo

Le gouvernement déploie toute une série de mesures pour favoriser l'acquisition de bicyclettes.

Le gouvernement français a élargi les aides à l'achat de vélos jusqu'en 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large visant à promouvoir la mobilité propre et à réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens.

Un aspect notable de cette extension des aides est l'inclusion des vélos d'occasion dans le dispositif. Auparavant limitées aux vélos neufs, les subventions s'appliquent désormais également aux vélos d'occasion vendus par des professionnels. Cette évolution rend l'accès aux vélos plus abordable pour un plus large éventail de la population, tout en promouvant une approche plus durable de la consommation en encourageant le réemploi et la circulation des vélos existants.

L'aide de 3000 euros est destinée à un groupe spécifique de bénéficiaires. Cette subvention maximale est accessible aux personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7100 euros, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Il est important de souligner que cette aide substantielle s'inscrit dans le cadre de la prime à la conversion, ce qui signifie qu'elle est conditionnée à la mise au rebut d'un véhicule ancien ou polluant, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'une camionnette.

Cette aide de 3000 euros couvre une large gamme de vélos, incluant les vélos à assistance électrique (VAE), les vélos cargo électriques, les vélos rallongés électriques, les vélos adaptés à une situation de handicap à assistance électrique, et les vélos pliants électriques. Au-delà de cette aide, il existe une variété d'autres subventions destinées à encourager l'adoption du vélo comme mode de transport principal ou complémentaire. Ces aides varient en fonction du type de vélo et de la situation financière du demandeur.

Le bonus écologique "VAE" offre jusqu'à 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf ou d'occasion, sous conditions de ressources. Cette aide, bien que moins importante, reste significative et peut grandement faciliter l'accès à un vélo électrique pour de nombreux ménages. Pour les vélos cargo, une catégorie de vélos particulièrement utile pour les familles ou les professionnels ayant besoin de transporter des charges, le bonus écologique peut atteindre 2000 euros pour les particuliers éligibles et 1000 euros pour les personnes morales (sans condition).

Une aide supplémentaire est prévue pour les résidents des zones à faibles émissions (ZFE). Ces personnes peuvent bénéficier d'une subvention additionnelle de 1000 euros, qui peut même atteindre 3000 euros si une aide locale est également accordée. Cette mesure vise à accélérer la transition vers des modes de transport propres dans les zones urbaines particulièrement affectées par la pollution atmosphérique.

Il est également important de noter que ces aides ne se limitent pas aux vélos électriques. Des subventions sont également disponibles pour l'achat de vélos classiques, bien que les montants soient généralement moins élevés. Par exemple, une aide de 150 euros maximum est proposée pour l'achat d'un vélo classique pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7100 euros.