Refuser le Linky ne sera bientôt plus possible sans payer une amende selon ces témoignages

Dans quelques mois, ceux qui n'ont pas de compteur Linky chez eux devront vraisemblablement payer une amende.

Tout est parti d'un simple courrier. Pierre (nom d'emprunt) raconte à France 3 Occitanie, qu'il vient de recevoir une lettre étonnante de la part d'Enedis, principal gestionnaire du réseau électrique français. Dans quelques mois, si son "logement est toujours équipé d'un compteur ancienne génération", Pierre sera "systématiquement facturé de frais de relève", relate la télé locale.

En effet, pour Pierre et près de deux millions de foyers français, à partir de l'été 2025, une nouvelle phase de facturation pourrait entrer en vigueur. Jusqu'alors, ceux qui refusaient d'installer ce "mouchard chargé d'ondes", comme l'estime Pierre, étaient soumis à une facturation bimestrielle de 9,04 euros hors taxes.

Mais cette somme pouvait être évitée. Le récalcitrant devait simplement envoyer lui-même le relevé du compteur à Enedis. Cette démarche se voulait être la plus simple possible et pouvait se faire par Internet, SMS ou au téléphone avec un conseiller. Comme c'était annoncé depuis quelques années, cette exemption ne devrait pas durer. La fin de la période de transition approche.

En 2025, les clients non équipés de compteurs Linky seront considérés comme ayant fait ce choix délibérément (sauf quelques rares impossibilités techniques) et pourraient se voir facturer un coût de relève résiduelle, et ce, même s'ils réalisent des relevés eux-mêmes. Mais ce changement à venir n'est pas encore inscrit dans le marbre, il doit être validé par la Cre, commission de régulation de l'énergie.

A combien pourrait s'élever l'amende ? Impossible de le savoir pour l'instant, la commission de régulation de l'énergie doit se pencher sur le sujet. Dans la presse, le chiffre de 64 euros par an est avancé, mais une agente d'Enedis nous confie que ce tarif est incorrect. Il a été un temps proposé à la Cre lors d'une consultation publique mais n'a pas été retenu. Les modalités spécifiques seront fixées par la Cre dans le cadre du nouveau dispositif de tarification Turpe 7.

Le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (Turpe) est un dispositif très important en France. Il représente environ un tiers de la facture d'électricité. Et tous les quatre ans, le Turpe change. En ce moment, des membres de la Cre se réunissent pour discuter des modalités de ce futur Turpe 7 et des consultations publiques sont régulièrement mises en place. Les contours de ce nouveau projet seront connus vers janvier 2025.

Impossible donc d'estimer le montant de l'amende. Pour les Français qui disposent déjà d'un compteur Linky, rien ne change. Ceux-ci seront toujours facturés sur leur consommation réelle et bénéficieront encore de possibilités telles que le suivi précis de leur consommation électrique, de nouvelles offres tarifaires ou des services rapides et à distance, souligne Enedis à MoneyVox. Pour toute question ou pour l'installation d'un compteur Linky, les clients peuvent directement contacter Enedis au 09 70 83 19 70.