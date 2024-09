530 euros à payer dans quelques jours : ce nouveau prélèvement concerne 10 millions de ménages

Des millions de Français l'ont oublié mais ils vont être prélevés de 530 euros en moyenne d'ici quelques jours.

Décidément, il est difficile de faire rimer la rentrée de septembre avec économie de budget. En effet, cette période de l'année est un moment propice aux dépenses en tous genres. Pour les parents, il faut payer les fournitures scolaires, la cantine, inscrire les enfants aux activités sportives, engager une nounou ou payer la crèche.

Mais ce n'est pas tout. En septembre, un grand nombre de particuliers doivent s'acquitter d'une régularisation de leur facture d'énergie. Et c'est également le mois où l'on recense le plus de déménagements dans le pays, avec toutes les dépenses supplémentaires qui en découlent.

Ainsi, les factures s'accumulent alors que les vacances viennent de s'achever et que les comptes bancaires sont déjà au plus bas. Or, une nouvelle ligne de débit va bientôt venir s'ajouter sur le relevé bancaire des Français. Près de 10 millions de foyers vont subir un prélèvement qu'ils avaient sans doute oublié au cours de leur séjour estival. Malheureusement pour eux, la note s'avère salée : le prélèvement sera d'en moyenne 530 euros.

Ces millions de ménages vont constater d'ici quelques semaines, sur leur compte en banque, un débit baptisé "Prélèvement DGFIP". Concrètement, il s'agit d'une opération initiée par la Direction Générale des Finances Publiques. En effet, 9,8 millions de foyers fiscaux vont devoir s'acquitter d'un solde d'impôt supplémentaire puisque, dans leur cas, le prélèvement à la source qui s'applique tout au long de l'année sur les salaires et les pensions de retraite, n'a pas suffi à régler la totalité de leur dû.

Les contribuables concernés sont principalement ceux dont les revenus ont augmenté entre 2022 et 2023, ceux qui ont vu leurs crédits ou réductions d'impôt diminuer, ainsi que les foyers ayant tardé à déclarer un changement de situation familiale réduisant leur nombre de parts fiscales. Selon les calculs de l'administration fiscale, le montant total d'impôt sur le revenu pour ces ménages dépasse les 20 milliards d'euros, soit un reliquat moyen de 2 127 euros par foyer concerné.

Les modalités de paiement de l'impôt sur le revenu varient en fonction du montant dont ils doivent s'acquitter. Pour les foyers devant moins de 300 euros au fisc, un prélèvement unique sera effectué par la DGFIP le 26 septembre 2024. En revanche, les contribuables dont le solde est supérieur à 300 euros seront prélevés en quatre fois. Les prélèvements auront lieu une fois par mois entre septembre et décembre. Dans le détail, les ménages seront prélevés le jeudi 26 septembre, le vendredi 25 octobre, le lundi 25 novembre et le vendredi 27 décembre, avec un montant systématiquement identique à chaque échéance. Ainsi, les contribuables devront payer tous les mois en moyenne 531,75 euros (2 127 euros divisés par 4), jusqu'en décembre.