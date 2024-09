Paylib disparaît, voici comment activer son remplaçant et en profiter partout

Paylib, la célèbre solution de paiement entre amis directement intégrée dans l'application des banques, va disparaitre. Son remplaçant est déjà connu. Avec quels changements ?

Paylib, c'est (bientôt) fini ! Créée en 2013 sous liimpulsion du GIE Cartes Bancaires avec l'aide de BNP Paribas, La Banque Postale et la Société Générale, cette solution de paiement en ligne va disparaitre un peu plus de dix ans après son lancement. Mais ses utilisateurs ne seront pas orphelins car un nouveau service va remplacer Paylib.

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Paylib. Il s'agit d'une solution de paiement mobile qui propose deux services : le paiement entre amis et le paiement sans contact en magasin, y compris pour des sommes supérieures à 50 euros. Toutefois, ce deuxième service est seulement accessible aux utilisateurs d'Android étant donné qu'Apple réserve l'exclusivité du paiement sans contact à son service Apple Pay.

Si à ses débuts Paylib était seulement accessible pour les clients des trois banques mentionnées précédemment, la grande majorité des autres banques françaises l'ont également adopté. A noter que Paylib est directement intégré à l'application de votre banque.

Ce dernier élément est non négligeable car il signifie que l'utilisation de cette solution de paiement ne requiert aucun téléchargement mais simplement une activation sur l'application de sa banque. De plus, il suffit juste de renseigner le numéro de téléphone de son ami pour lui transférer de l'argent. Une simplicité d'utilisation qui a permis une adoption massive. En effet, Paylib revendiquait en mars 2024 35 millions d'inscrits.

Et pour ces 35 millions d'inscrits, un changement radical arrive puisque Paylib va tout simplement disparaitre. Pas de panique toutefois car le service sera remplacé par Wero. Un changement qui devrait intervenir vers la fin du mois de septembre. Pour les utilisateurs, une simple mise à jour de leur application bancaire suffira pour que la transition s'opère (sauf pour les clients de La Banque Postale qui devront télécharger l'application Wero).

On peut alors se demander ce qui différencie Wero de Paylib. Pour commencer, les banques derrière ce projet sont plus nombreuses : on en compte 14. Si les plus grandes banques françaises participent à ce projet, c'est également le cas de d'autres établissements européens. Il s'agit là d'un point important : Wero est en réalité un Paylib à l'échelle européenne où tous les utilisateurs pourront s'échanger de l'argent même s'ils ne vivent pas dans le même pays. Pour le moment, Wero est déjà disponible en Allemagne et en Belgique.