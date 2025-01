L'Etat doit 1 300 euros à 30 millions de familles qui ne pensent pas à les réclamer

Des millions de familles pourraient bénéficier de 110 euros de plus tous les mois, mais elles ne pensent pas à réclamer cette somme à l'Etat.

En France, un tiers des citoyens éligibles aux prestations sociales n'en bénéficient pas, selon l'Observatoire des non-recours aux droits et services. Que ce soit par manque de connaissance, de temps ou en raison des complexités administratives, des millions de personnes ne demandent pas les aides auxquelles elles ont droit. Pourtant, ces dernières peuvent s'avérer cruciales pour financer des soins, trouver un logement, payer un loyer ou simplement pour boucler les fins de mois difficiles.

Familles, jeunes, retraités, travailleurs ou chômeurs... Quasiment tous les Français sont éligibles à une ou plusieurs aides sociales. En effet, les coups de pouces financier versés par l'Etat sont pléthoriques en France : Revenu de Solidarité Active (RSA), Aides Personnalisées au Logement (APL), allocations familiales, prime d'activité, etc. Encore faut-il savoir que ces aides existent et comment les demander.

Les taux de non-recours à de nombreuses prestations sociales sont éloquents. En 2022, plus de 37% des bénéficiaires potentiels n'ont pas réclamé leurs aides au logement, 34% pour le RSA et même 53% pour la prime d'activité. Des millions de personnes passent donc à côté de milliers d'euros qui leur sont pourtant dus.

En moyenne, le taux de non-recours aux aides sociales en France se situe entre 30 et 40%, selon le ministère de l'Intérieur. En clair, plus d'un Français sur trois ne profite pas d'une aide sociale à laquelle il est éligible. Sur les principales allocations (celles qui peuvent bénéficier au plus grand nombre), ce taux est au minimum de 24%, mais peut grimper jusqu'à 70% pour certaines prestations spécifiques. Un chiffre qui met en lumière un problème souvent occulté dans notre pays.

Selon les estimations du Conseil d'État, "le coût agrégé des prestations sociales versées chaque année s'élèverait à environ 120 milliards d'euros". En prenant le taux de non-recours le plus bas (24%) et en le rapportant à l'ensemble de ces aides, on obtient un montant de 38 milliards d'euros non réclamés par les ménages chaque année. Ramené au nombre de foyers en France, à savoir 29,2 millions, cela représente en moyenne 1300 euros par an et par foyer. "C'est comme si l'ensemble des ménages français oubliaient de réclamer chaque mois 110 euros d'aides sociales à l'Etat", explique Cyprien Boutard-Geze, CEO de Klaro.

Pour aider les citoyens à y voir plus clair dans la myriade d'aides existantes, la start-up Klaro a développé une application permettant aux entreprises de passer en revue les conditions d'accès à plus de 1 500 aides publiques pour leurs salariés. Pour les particuliers il est possible de tester son éligibilité sur le site gouvernemental Mesdroitssociaux.gouv.fr.