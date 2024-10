Les prix immobiliers vont exploser "comme en 2022" - Ce patron d'agences immobilières prédit un scénario catastrophe

Les prix des maisons et des appartements vont-ils à nouveau grimper en flêche ? C'est ce que redoute un expert du secteur immobilier.

La France émerge de la crise, mais combien de temps cela durera-t-il ? Après des mois de hausse des prix et de baisse des ventes ayant lourdement impacté le secteur, le marché immobilier semble entrer dans une phase plus stable. Les Français peuvent à nouveau emprunter et se projeter mais cette accalmie relative pourrait ne pas durer.

Depuis plus d'un an, les taux de crédit immobilier et les prix des biens ont fortement baissé mais étonnement, cette situation d'apparence positive inquiète. Charles Marinakis, président de Century 21 France, redoute une flambée prochaine des prix de l'immobilier.

Le dirigeant du deuxième réseau d'agences immobilières en France a déclaré lors d'une conférence de presse en septembre 2024 : "Si l'on n'agit pas, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a deux ans". A cette époque-là, le marché immobilier vivait l'une de ses pires crises, une période où le prix des biens immobiliers avait explosé après la baisse drastique des taux.

Oui, car crédit immobilier et prix des biens sont étroitement liés. On peut les comparer à une balance : lorsque l'un augmente, l'autre baisse, mais cette image a ses limites. "La baisse des taux d'intérêt peut stimuler la demande en rendant les emprunts plus accessibles, précise Séverine Amate, experte en immobilier. Mais cela peut aussi inciter certains vendeurs qui ne sont pas dans l'urgence de vendre, à surévaluer leur bien en anticipant une hausse de la demande."

Et c'est précisément ce que redoute Charles Marinakis. Après la baisse des taux immobiliers ces derniers mois, il estime que de nombreux propriétaires pourraient être tentés d'augmenter les prix de leur maison ou appartement. Le dirigeant assure observer ce scénario en ce moment. Certaines agences immobilières rapportent que des clients tentent d'augmenter le prix de leur bien en vente.

Maël Bernier, porte-parole du site spécialisé meilleurtaux.com, estime qu'une flambée des prix immobiliers comme en 2021 et 2022 est un scénario techniquement possible, mais peu probable : "Il faudrait qu'il y ait une baisse encore plus importante des taux qui fasse que beaucoup de gens reviennent sur le marché, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle."

Selon les estimations de Maël Bernier, les taux des crédits immobiliers devraient certes continuer à baisser, mais pas à un rythme assez fort pour arriver à ce scénario spectaculaire. Elle anticipe plutôt une évolution plus modérée du marché.

Séverine Amate, estime quant à elle qu'une hausse des prix immobiliers pourrait être évitée. Elle souligne l'importance du rôle des agents immobiliers qui vont devoir "veiller à maintenir des prix justes" et éviter que les vendeurs ne surévaluent leur bien face aux tendances du marché. Cette opinion a également été partagée par Charles Marinakis lors de la conférence de presse.