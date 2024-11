BNP Paribas et le CIC ont pris une décision qui va pénaliser 13 millions de clients

La BNP Paribas et le CIC font flamber leurs tarifs. Près de 14 millions de clients vont payer la note en 2025.

Le passage à une nouvelle année est souvent synonyme de dépense. Assurances, timbres, carte grise, titre de transport... Chaque année au 1er janvier, de nombreux prix évoluent, et malheureusement bien souvent à la hausse. Mauvaise nouvelle, cette année les frais bancaires obligatoires payés par tous les clients de toutes les banques en France, ne feront pas exception à la règle.

Cela alors que déjà au 1er janvier 2024, tous les établissements bancaires situés en France avaient relevé leurs grilles tarifaires. L'ensemble des banques françaises avaient augmenté le prix de leurs services de 2 à 3% en moyenne. Virement, agios, carte bancaire, carnet de chèques, tout coûtait plus cher. Or, cette hausse des prix va continuer en 2025. De nouveau, toutes les banques prévoient d'augmenter leurs tarifs.

Si la Banque Postale a déjà annoncé des hausses de prix sur ses services bancaires, deux autres établissements très connus ont dévoilé leur futur grille tarifaire. Une décision qui va impacter 13,6 millions de clients. Il s'agit de la BNP Paribas, qui compte 8 millions de clients, et du CIC avec ses 5,6 millions de clients.

Chez BNP Paribas, plusieurs services vont connaître une augmentation. Les virements effectués au guichet verront leur coût augmenter de 50 centimes (+14,29%), atteignant 4 euros par opération. Les cartes bancaires ne sont pas épargnées : la Visa Electron passe de 42 à 43,50 euros (+3,57%), la Visa Classic de 48 à 49,50 euros (+3,12%), la Visa Premier de 140 à 144 euros (+2,86%), et la Visa Infinite de 337 à 347 euros (+2,97%). Les offres groupées subissent également des hausses, comme l'Esprit Libre Référence qui passe de 87,24 à 88,68 euros par an (+1,65%), et l'Esprit Libre Initiative pour les 18-25 ans qui augmente de 37,68 à 38,40 euros (+1,91%).

Du côté du CIC, les modifications tarifaires touchent de nombreux services. Les frais de tenue de compte passent de 2,10 à 2,20 euros par mois (+4,76%). Le forfait d'alertes SMS passe de 1,60 à 1,70 euro mensuel (+6,25%), tandis que le chèque de banque augmente d'un euro pour atteindre 15 euros (+7,14%). Les cartes bancaires connaissent également des hausses : la Visa Classic et la Mastercard standard passent de 46 à 47 euros (+2,17%), les Visa Premier et Gold Mastercard de 136 à 137 euros (+0,73%), et la Visa Infinite de 330 à 340 euros. Les offres groupées voient leurs tarifs grimper, notamment le Contrat Personnel Global qui passe de 12,55 à 13,35 euros mensuels (+6,37%).

Une nouveauté positive vient toutefois tempérer ces augmentations : la gratuité des retraits d'espèces dans les distributeurs Cash Services. Cette initiative résulte d'une collaboration entre quatre grandes banques françaises : BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC. Ce réseau mutualisé de distributeurs automatiques devrait compter à terme 7 000 points de retrait, permettant aux clients de ces établissements d'effectuer leurs retraits sans frais supplémentaires.