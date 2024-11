Votre concessionnaire vous ment : économisez de l'argent sur l'entretien de votre voiture en ne le croyant plus

Des millions d'automobilistes français continuent de payer très cher leur entretien automobile à cause d'une croyance tenace, entretenue par certains professionnels.

Chaque année, des automobilistes franchissent les portes de leur concession pour l'entretien de leur véhicule. Pour certains, c'est un choix délibéré mais pour d'autres, c'est une contrainte qu'ils s'imposent en raison d'une fausse croyance.

Et pour cause, certains concessionnaires n'hésitent pas à tenir ce discours : "Si vous faites entretenir votre voiture en dehors de notre réseau, vous perdrez la garantie en cas de pépin." Mais la réalité est bien plus complexe, même si de nombreux clients l'ignorent.

Pour bien comprendre la situation, il est essentiel de distinguer les différentes garanties qui s'appliquent à un véhicule. D'un côté, les garanties légales, incluant la garantie légale de conformité et celle contre les vices cachés. De l'autre, une garantie commerciale facultative, communément appelée "garantie constructeur", détaillée dans les conditions générales de vente.

La réalité est que la garantie légale s'applique indépendamment du lieu d'entretien du véhicule et c'est exactement la même chose pour la garantie constructeur, même s'il y a des règles à respecter concernant l'entretien. Il doit être réalisé par un professionnel qualifié, utilisant des pièces d'origine ou de qualité équivalente, et respectant le programme d'entretien défini par le constructeur. Cela inclut les intervalles entre les révisions, la périodicité des vidanges, les caractéristiques des produits utilisés comme les lubrifiants par exemple.

Mais contrairement à la croyance répandue, rien n'oblige les propriétaires à entretenir leur véhicule chez leur concessionnaire. Depuis 2002, une directive européenne, renforcée par la loi Hamon de 2014, stipule clairement que le constructeur ne peut pas refuser le bénéfice de la garantie constructeur au motif que l'entretien n'a pas été effectué dans son réseau. Cette information doit d'ailleurs figurer de manière claire et lisible dans le carnet d'entretien du véhicule. Cette liberté permet aux automobilistes de faire jouer la concurrence et potentiellement de réaliser des économies, tout en conservant l'intégralité de leurs garanties.

Attention toutefois au sérieux du professionnel choisi qui devra bien tenir compte des instructions imposées par le constructeur et à bien conserver les factures et les documents relatifs à l'entretien. Il faut en effet s'attendre à avancer des preuves solides auprès d'un concessionnaire peu complaisant le jour où l'on souhaite faire valoir sa garantie constructeur.

Le prix de la tranquillité chez le concessionnaire peut être élevé, atteignant facilement 50% de plus selon les enseignes. Par ailleurs, on peut aussi préférer un garagiste pour d'autres raisons que ses tarifs, parce qu'il est plus proche de chez soi ou parce que l'on a une relation de confiance avec lui.

Attention toutefois : dans le cas d'une location longue durée (LLD) ou d'un leasing (LOA), le concessionnaire reste propriétaire du véhicule et peut donc imposer le professionnel qui effectuera l'entretien et les réparations.