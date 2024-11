"Je joue à tous les jeux télé sans jamais payer de SMS surtaxé grâce à cette astuce"

Les jeux télévisés par SMS, une manne financière pour les chaînes de télévision, cachent un secret. En le connaissant, il est possible de jouer gratuitement.

Qui n'a jamais été tenté de répondre à ces questions tellement simples qui défilent en bas de l'écran pendant une émission de télévision ? "Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?". Ou encore ces quiz durant les mi-temps des matchs de football : "Quel est le surnom de Zinedine Zidane ? 1. Zizou ou 2. Zazie". Un SMS à 0,75 centime plus tard, nous voilà dans la course pour gagner des milliers d'euros.

Ces jeux, omniprésents sur nos écrans, génèrent des millions d'euros de revenus pour les chaînes de télévision. Les téléspectateurs, attirés par l'appât du gain et la simplicité apparente des questions, participent massivement, parfois plusieurs fois par soirée. Mais la facture peut vite monter.

Pourtant, il est possible de jouer gratuitement, et c'est même inscrit dans la loi. Un texte, méconnu du grand public impose aux chaînes de télévision et aux radios de rembourser les frais engagés par les participants qui en font la demande. Cette obligation légale s'étend à l'ensemble des frais : SMS surtaxés, appels téléphoniques, et même les frais postaux liés à la demande de remboursement. Dans le détail, cela ne concerne que les jeux concours par tirage au sort, sans obligation d'achat et avec espérance de gain.

Prenons l'exemple du jeu "100% Logique" sur France Télévisions. Le règlement stipule que tout participant peut obtenir le remboursement de ses frais sur simple demande écrite, à condition de l'envoyer dans un délai maximum de 70 jours suivant la date de participation. Il suffit d'envoyer un courrier avec ses coordonnées, la date de participation, et un RIB. La chaîne s'engage même à rembourser le timbre utilisé pour la demande.

Du côté de TF1, pour les jeux de la Star Academy, la procédure est similaire. Le règlement prévoit le remboursement des SMS au tarif de 0,99 euros l'unité, plus les frais postaux au tarif lent, avec un délai de réclamation fixé à trois mois après la date de participation. Les participants doivent simplement joindre une photocopie de leur facture téléphonique, dont le coût est également remboursé.

Mais pourquoi si peu de gens connaissent cette possibilité ? La réponse est simple : ces informations apparaissent rapidement à l'écran et sont soigneusement dissimulées dans les règlements des jeux. Ces Des règlement souvent longs et complexes que personne ne prend la peine de lire. Par ailleurs, les remboursements peuvent prendre plusieurs mois, ce qui peut en décourager certains, en plus du dossier de réclamation à monter.

Pour simplifier la vie des gens qui font ces demandes de remboursement, une initiative innovante a vu le jour : Robin Des Ronds. Ce site s'est spécialisé dans l'accompagnement des joueurs pour obtenir leurs remboursements. Leur principe est simple : ils s'occupent de toutes les démarches administratives en facturant l'impression et le timbre.

Le fonctionnement est automatisé : les utilisateurs transmettent leurs factures téléphoniques à la plateforme, qui se charge ensuite d'identifier les SMS surtaxés remboursables et d'effectuer les demandes auprès des chaînes. Un service qui permet aux joueurs réguliers de récupérer des sommes parfois importantes, sans avoir à gérer la paperasse administrative.