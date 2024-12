Plusieurs grandes enseignes vont bientôt vider les comptes fidélité de leurs clients, voici lesquelles

Les clients qui ont engrangé des points de fidélité en 2024 chez Carrefour, Casino, Intermarché, Franprix ou Monoprix sont ceux qui doivent le plus se presser.

Le petit rituel est bien connu : présenter sa carte fidélité en caisse, accumuler des points, et profiter des futures réductions. Un geste devenu quotidien pour de nombreux Français qui jonglent avec plusieurs cartes de fidélité dans leur portefeuille. En effet, selon une étude réalisée par l'Ifop pour Captain Wallet by Brevo, 87% d'entre eux sont inscrits à au moins un programme de fidélité d'une enseigne ou d'une marque.

À l'approche des fêtes de fin d'année, ces petits points accumulés au fil des mois prennent une importance toute particulière car ils peuvent se transformer en bons d'achats ou en réductions. Entre les courses alimentaires, les cadeaux et les préparations des festivités, chaque euro économisé compte.

Mais attention aux mauvaises surprises qui pourraient (un peu) gâcher cette période festive. Si les avantages sont réels, ils sont aussi temporaires. Les points fidélité ne sont pas un placement à long terme et leur durée de validité est strictement encadrée par les conditions des différents programmes. Une réalité méconnue qui pourrait coûter cher à ceux qui tardent à utiliser leurs points.

On distingue quatre scénarios selon les enseignes. Premier d'entre eux : les points de fidélité qui expirent à une date précise. C'est par exemple le cas chez Carrefour, Casino et Intermarché où les points accumulés en 2024 disparaitront le 1er mars 2025. Pour Franprix, la date butoir intervient légèrement plus tard, en l'occurrence le 31 mars 2025.

Pour d'autres enseignes, on observe un autre cas de figure : deux dates d'expiration différentes selon le mois où vous avez gagné vos points de fidélité. Chez Monoprix, les euros cumulés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Ceux obtenus les deux derniers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 décembre 2025. Idem pour les clients d'Auchan, sauf que ces derniers disposent d'une année supplémentaire (les points accumulés entre janvier et octobre 2024 expireront fin 2025, ceux obtenus en novembre et décembre 2024 disparaitront fin 2026).

Enseignes Date d'expiration des points de fidélité accumulés en 2024 Carrefour 1er mars 2025 Casino 1er mars 2025 Intermarché 1er mars 2025 Franprix 31 mars 2025 Monoprix 31 décembre 2024 pour les points obtenus entre janvier et octobre - 31 décembre 2025 pour les points obtenus en novembre et décembre Auchan 31 décembre 2025 pour les points obtenus entre janvier et octobre - 31 décembre 2026 pour les points obtenus en novembre et décembre McDonald's 6 mois après la date d'obtention des points Darty 12 mois après la date d'obtention des points Fnac 3 mois après la date d'obtention des points Leclerc Suppression si carte de fidélité inactive pendant 14 mois U Suppression si carte de fidélité inactive pendant 13 mois

Autre scénario : la date d'expiration varie selon celle d'obtention des points de fidélité. Pour les clients McDonald's, "les points expireront le premier jour du mois suivant le sixième mois à compter de la date à laquelle vous les avez gagnés". Pour Darty, cette période s'élève à 12 mois. Pour la Fnac, c'est 3 mois.

Enfin, certaines enseignes ne fixent pas de délai pour utiliser les euros engrangés sur les cartes de fidélité. C'est le cas de Leclerc et du groupe U. Les deux marques précisent malgré tout qu'une période d'inactivité de la carte de fidélité entraine une suppression automatique de la cagnotte. Pour Leclerc, cette période est de 14 mois. Pour les magasins U, elle est fixée à 13 mois.