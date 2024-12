Laver vos assiettes à la main est meilleur pour votre santé, oubliez le lave-vaisselle

Le lave-vaisselle, présent dans plus de 60% des foyers français, est devenu un équipement indispensable de notre quotidien. Pourtant, des études scientifiques révèlent des résultats surprenants sur son impact potentiel sur notre santé.

Le lave-vaisselle est une révolution domestique qui a conquis les Français. En quelques décennies, cet appareil électroménager est devenu un équipement courant, avec une progression constante : de 57% des foyers équipés en 2013 à plus de 60% en 2019. Cependant, derrière ce confort indéniable se cache une réalité plus nuancée. Des chercheurs de l'Institut suisse de recherche sur les allergies et l'asthme ont en effet mis en évidence que les produits de rinçage utilisés dans les lave-vaisselle, notamment professionnels, pourraient avoir des effets sur notre organisme.

Leurs travaux montrent que certains composants, en particulier les éthoxylates d'alcool, peuvent fragiliser la barrière protectrice de l'intestin lorsqu'ils sont présents en résidus sur la vaisselle. "Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que dans de nombreux appareils, il n'y a pas de cycle de lavage supplémentaire pour éliminer le produit de rinçage restant. Cela signifie que des substances potentiellement toxiques restent sur la vaisselle, où elles sèchent ensuite sur place", explique notamment le Dr Cezmi A. Akdis, auteur principal de l'étude suisse.

À l'inverse, la vaisselle manuelle traditionnelle présenterait des avantages inattendus. Une étude publiée dans Pediatrics révèle que les enfants vivant dans des foyers où la vaisselle est lavée à la main développeraient moins d'allergies. les chercheurs ont constaté que "le lavage manuel était associé à un risque réduit de développement de maladies allergiques." L'explication tiendrait dans l'exposition modérée aux microorganismes lors du lavage manuel, qui stimulerait naturellement le système immunitaire, selon "l'hypothèse hygiéniste".

Si le lave-vaisselle reste un allié précieux du quotidien, quelques règles simples permettent d'optimiser son utilisation tout en minimisant les risques potentiels pour la santé. La question des produits mérite une attention particulière. Pour limiter les risques, il est important de choisir des produits de qualité et de respecter scrupuleusement les doses recommandées. Les produits éco-labellisés, moins agressifs et plus respectueux de l'environnement, constituent une alternative intéressante aux détergents classiques. Les tablettes tout-en-un, pratiques certes, contiennent souvent plus de composants chimiques que nécessaire.

L'entretien régulier joue également un rôle essentiel. Un lave-vaisselle mal entretenu peut devenir un nid à bactéries. Il est recommandé de nettoyer les filtres au moins une fois par mois, de vérifier régulièrement l'état des joints, et de lancer un programme à vide à haute température tous les deux mois pour désinfecter l'appareil.