Coller cet autocollant sur votre vélo repousse les voleurs - une université française donne l'astuce

Pour éviter de voir son vélo disparaitre dans la nature, une université française propose une solution particulièrement originale.

C'est devenu le fléau des villes françaises. En moyenne, un vélo est volé toutes les deux minutes en France, d'après les données du ministère de l'Intérieur. Cette réalité touche particulièrement les centres-villes, où les vélos sont souvent stationnés pour de longues durées à l'extérieur. Mais même les parkings souterrains et les cours d'immeubles ne sont pas épargnés.

À Rennes, Vincent, militant cycliste passionné, pousse un soupir las auprès du journal 20 Minutes : "C'est devenu le sujet numéro un. Même avec un cadenas en béton armé, même dans une cave verrouillée, les vélos s'évaporent. C'est notre triste réalité."

Face à cette situation, plusieurs solutions existent. L'UFC-Que Choisir recommande notamment l'utilisation d'antivols en U, plus résistants que les simples câbles. Pour les vélos électriques, retirer la batterie, c'est comme ranger son portefeuille : une évidence. Mais la solution la plus originale vient peut-être d'Indre-et-Loire.

L'université de Tours conseille à ses étudiants de personnaliser leur vélo de manière unique pour le rendre facilement identifiable en y ajoutant beaucoup d'autocollants. L'objectif ? Donner envie aux voleurs d'aller voir ailleurs et faciliter la reconnaissance du deux-roues en cas de vol.

Le principe est simple : plus votre vélo est distinctif, moins il serait revendable. Autocollants originaux, peinture personnalisée, ou décorations uniques... Tous les moyens sont bons pour créer une signature visuelle qui vous est propre. Un avantage non négligeable : si votre vélo est mis en vente sur un site d'occasion ou abandonné dans une rue, vous le reconnaîtrez au premier coup d'œil. Un autocollant "GPS intégré" bien visible (qu'il soit vrai ou non) peut aussi faire réfléchir à deux fois le voleur potentiel.

Autre solution efficace : le marquage des vélos, obligatoire depuis 2021 pour tous les vélos neufs. Gravé sur le cadre, ce numéro unique fonctionne comme une véritable carte d'identité de votre bicyclette. Il suffit de le faire enregistrer sur la plateforme nationale BICYCODE pour que votre vélo soit officiellement répertorié. Un dispositif qui commence à porter ses fruits : quand la police retrouve un vélo marqué, elle peut rapidement identifier son propriétaire légitime. D'après les informations de 20 Minutes, entre 2021 et 2023, le pourcentage de vélos restitués a progressé, passant de 7 % à presque 11 %.

Pour les vélos d'occasion, même si le marquage n'est pas obligatoire, il est vivement recommandé. Comptez une vingtaine d'euros pour faire graver votre vélo dans un atelier agréé - un investissement modeste comparé au prix de votre monture. Et si vous achetez un vélo d'occasion, n'oubliez pas de vérifier son numéro sur la plateforme en ligne : c'est le meilleur moyen d'éviter d'acheter un vélo volé et de contribuer, malgré vous, à ce trafic qui empoisonne la vie des cyclistes.