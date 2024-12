Il ne sera bientôt plus possible de payer sur Internet avec sa carte bancaire pour des millions de personnes

D'ici quelques temps, les numéros de carte d'un des principaux réseaux de cartes bancaires ne fonctionneront plus pour payer sur Internet. Voilà comment les clients devront s'y prendre.

Utiliser sa carte bancaire pour payer sur Internet est une habitude qui fait partie du quotidien des ménages désormais. Pour faire ses courses, commander des vêtements, des meubles, ou même pour louer des films, des millions de Français utilisent leur carte bancaire sur différents sites.

Bien que cette méthode soit encore largement majoritaire aujourd'hui (84% des consommateurs font leurs achats sur Internet avec leurs cartes bancaires selon la Fevad), elle présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, le processus est relativement fastidieux : il faut sortir sa carte, recopier le numéro unique de 16 chiffres, renseigner la date d'expiration de sa carte et enfin indiquer le cryptogramme.

De plus, cette méthode n'est pas très sécurisée. Il existe un risque que les identifiants soient interceptés par des cybercriminels lors de leur envoi ou sur les serveurs du site marchand et puissent être utilisés pour réaliser des paiements frauduleux. Le seul recours dans ce cas est de faire opposition et commander une nouvelle carte, souvent à ses frais.

Des alternatives existent déjà, comme les portefeuilles électroniques (PayPal, Apple Pay...). Ceux-ci s'appuient aussi sur le réseau des cartes bancaires mais jouent un rôle d'intermédiaire, ce qui évite d'exposer directement ses identifiants. Ils prélèvent en contrepartie des commissions sur les transactions. Leur montée en puissance ne réjouit pas les réseaux de carte bancaire comme Visa et Mastercard.

Néanmoins, ces portefeuilles électroniques ne sont pas utilisés par tous. Certains stockent leur carte directement chez le marchand (par exemple pour payer en un clic, ou pour payer ses abonnements), mais surtout, une majorité de français saisit toujours son numéro de carte à chaque transaction.

Pour améliorer la sécurité et l'expérience de ses clients, Mastercard mise sur la technologie de la tokenisation. Le principe est de fournir au consommateur une alternative au numéro de carte alternatif grâce à un jeton numérique sécurisé à usage unique ou limité dans le temps. Cela permet de payer sans exposer son véritable numéro de carte. Introduit en 2014, notamment pour sécuriser les paiements Apple Pay et Samsung Pay, le service de tokenisation de Mastercard sécurise aujourd'hui 25% de toutes les transactions e-commerce dans le monde, avec une accélération de l'adoption de 50% d'une année sur l'autre Mastercard veut désormais le généraliser.

Selon les informations de Money Vox, les réseaux de cartes déploient actuellement un nouveau standard appelé "Click to Pay" (Cliquer pour payer). Développé par la société EMVco, il fonctionne comme un portefeuille électronique. Un clic suffit pour l'ouvrir depuis la page de paiement d'un site. Après authentification, l'utilisateur choisit la carte qu'il souhaite utiliser et un jeton numérique ainsi qu'un cryptogramme sont générés automatiquement et fournis de manière transparente au commerçant.

Actuellement en cours de déploiement en France, cette technologie devrait à terme remplacer complètement le paiement en ligne avec le numéro des cartes en plastique. Cela permettra des transactions plus simples et plus sécurisées pour les consommateurs. Mastercard veut généraliser ce système d'ici 2030.