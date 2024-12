Ce village français est le plus beau du monde selon la presse américaine

Travel + Leisure, un média spécialisé dans le tourisme et les voyages, a dévoilé un classement des plus beaux villages du monde. Un seul d'entre eux se situe en France mais il occupe la première place.

La France regorge de villages remarquables qui font la fierté de notre patrimoine architectural. Des Hauts-de-France à la Provence, de la Bretagne à l'Alsace, chaque région possède ses joyaux, des lieux où l'histoire a façonné des ensembles architecturaux d'exception. Ces villages, où le temps semble s'être arrêté, perpétuent un art de vivre unique et attirent chaque année des visiteurs venus des quatre coins du monde.

Pas étonnant que le magazine américain Travel + Leisure ait élu un village français comme "plus beau village du monde". Ce média new-yorkais spécialisé dans le tourisme et le voyage est suivi par plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Il publie régulièrement des classements thématiques consacrés aux plus belles destinations.

En février 2023, Travel + Leisure a dévoilé un classement mettant en lumière 23 destinations exceptionnelles, réparties sur plusieurs continents. Le Japon y est représenté par Shirakawa-gō (2ème place), célèbre pour ses maisons traditionnelles aux toits de chaume, tandis que les Pays-Bas brillent avec Giethoorn (3ème place), surnommée la "Venise du Nord" pour ses canaux pittoresques. La Grèce s'illustre avec le village d'Oia (5ème place) sur l'île de Santorin, l'Italie séduit avec les façades colorées de Portofino (10ème place), et la Suisse enchante avec Grindelwald (11ème place), niché au cœur des Alpes. D'autres pépites comme Guatapé (7ème place) en Colombie, Ban Rak Thai (9ème place) en Thaïlande ou encore Moulay Idriss Zerhoun (14ème place) au Maroc complètent cette sélection internationale.

C'est un village français qui décroche la première place de ce prestigieux classement : Gordes, joyau de la Provence, surplombe majestueusement le Luberon du haut de ses 300 mètres d'altitude. Perché dans le Vaucluse, ce village séduit par ses bâtisses de pierre blanche qui s'étagent en cascade sur son promontoire rocheux. Son château médiéval majestueux, ses ruelles pavées pittoresques et ses panoramas exceptionnels sur la vallée constituent un ensemble architectural unique. Les champs de lavande qui l'entourent et la lumière si particulière de la Provence rendent ce village encore plus spécial.

Selon son maire, Gordes accueille jusqu'à un million de touristes chaque été. Pour éviter la foule, il est préférable de s'y rendre hors saison. A noter que les alentours de ce village valent aussi le détour, notamment l'abbaye de Sénanque, les sentiers de l'ocre de Roussillon ou encore la forêt des Cèdres située près du charmant village de Bonnieux.

Gordes n'est pas très bien desservi niveau transport. Les gares TGV les plus proches sont celles d'Aix-en-Provence et d'Avignon mais toutes les deux se trouvent à environ une heure de voiture, tout comme l'aéroport de Marseille-Provence. Heureusement, le jeu en vaut la chandelle.