Les factures d'un million de clients EDF vont grimper alors que les prix baissent

Certains clients d'EDF vont être les seuls ménages français à voir leur facture d'électricité augmenter en 2025.

Avec ou sans budget pour 2025 et peu importe la composition du gouvernement, une chose est sûre : le prix de l'électricité va baisser au 1er février prochain pour les clients d'EDF. Tous les foyers ayant souscrit à l'offre du tarif réglementé de vente d'électricité (TRV) proposé par EDF vont voir leur facture diminuer. Les ménages qui ont signé un contrat chez un fournisseur alternatif d'électricité, dont le prix est indexé sur le TRV, vont également profiter d'une réduction de leur facture.

Cela englobe au total 22,4 millions de personnes, soit environ 60% des consommateurs d'électricité en France. Une bonne nouvelle qui intervient alors que le prix du TRV a connu une hausse de 44% entre 2022 et 2024. Il devrait cette fois chuter d'environ 14% au 1er février 2025.

Les 17,5 autres millions d'abonnés à l'électricité, ayant souscrit à des offres non-indexées sur le TRV, ne profiteront certes pas d'une baisse des factures, mais ils ne verront pas non plus leurs dépenses augmenter. D'autant que la plupart d'entre eux payent déjà moins cher que les clients abonnés au TRV. Ainsi, tout le monde semble gagnant dans l'affaire ? Et bien non. A partir du 1er février 2025, environ 875 000 foyers vont voir leur facture d'électricité augmenter.

Sont concernées toutes les personnes qui détiennent un contrat d'électricité "Tempo" souscrit auprès d'EDF. Or, le nombre de clients abonnés à cette offre a quasiment triplé ces dernière années, passant de 300 000 en 2022 à près de 900 000 à l'heure actuelle. Et pour cause, l'offre Tempo est particulièrement alléchante. Ce contrat, proposé par EDF, repose sur un principe simple : les abonnés bénéficient de tarifs avantageux lorsque la demande en électricité est faible (par exemple en été), mais le prix du kilowattheure augmente lorsque le réseau est très sollicité, notamment pendant les vagues de froid hivernales.

Le fonctionnement de l'offre Tempo s'articule autour d'un système de tarification basé sur trois couleurs de jours : bleu (300 jours par an), blanc (43 jours par an) et rouge (22 jours par an). Ainsi, pendant les jours bleus, les ménages payent leur électricité jusqu'à 41% moins cher que les autres consommateurs. A l'inverse, pendant les jours rouges, le prix de l'électricité peut être multiplié par 5.

S'ils adaptent leur consommation, ces clients d'EDF peuvent économiser jusqu'à 27% sur leur facture annuelle par rapport au tarif réglementé classique. Quand un ménage français s'acquitte d'une facture moyenne de 1 174 euros par an, il ne paiera que 857 euros à l'année avec l'offre Tempo. Le contrat est donc attrayant. Peut-être même trop ?

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a récemment pointé du doigt un "écart excessif entre les tarifs de l'option Tempo et le tarif réglementé classique". La CRE envisage donc une révision du mode de calcul des tarifs Tempo au 1er février 2025. Si la décision finale n'est pas encore connue, une hausse des prix semble inévitable. Cette hausse devrait être de l'ordre de "plusieurs dizaines d'euros sur une facture annuelle", indique une responsable de la CRE.