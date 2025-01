Les clients de Société Générale et LCL vont forcément perdre de l'argent en 2025

La Société Générale et LCL ont pris une décision qui va pénaliser 31 millions de clients au total.

En 2025, la quasi-totalité des établissements bancaires augmentent les frais qu'ils imposent à leurs clients. La Banque Postale a par exemple triplé l'un de ses frais entre 2024 et 2025. Au total : 11 millions de personnes sont impactées.

Dans la foulée, la BNP Paribas et le CIC ont également annoncé des hausses de tarifs conséquentes. Certains frais progressent de quelques centimes, d'autres de plusieurs euros. Au total : 14 millions de clients sont touchés. Désormais, ce sont les clients de la Société Générale (rebaptisée SG) et de LCL qui risquent de déchanter. Les deux banques ont dévoilé leur nouvelle grille tarifaire pour 2025.

Là encore une vague de hausses des frais bancaires est attendue. Ces augmentations concerneront directement 31 millions de clients, dont 25 millions à la Société Générale et 6 millions chez LCL. De nombreux services utilisés au quotidien par la clientèle de ces établissements bancaires sont concernés par des hausses de prix, tels que les frais de tenue de compte, certains virements, ou les frais de cartes bancaires.

Dans le détail, chez LCL, les augmentations sont significatives sur plusieurs postes. Les frais de tenue de compte connaissent la plus forte hausse, passant de 7,50 à 9,85 euros par trimestre, soit une augmentation de 31,33%. Les cotisations annuelles des cartes bancaires augmentent également : les cartes Visa Cléo et Inventive Mastercard passeront de 50,40 à 51,60 euros (+2,38%), tandis que la carte Utilicarte grimpera de 35 à 36 euros (+2,86%). Les services courants ne sont pas épargnés : l'envoi de chéquier par courrier augmente de 1,90%, les virements SEPA occasionnels effectués en agence de 1,56%, et les retraits d'espèces subissent des hausses variables selon les opérations.

Du côté de la Société Générale, les modifications tarifaires entreront en vigueur le 1er avril 2025. Elles touchent une douzaine de services. Les frais de tenue de compte annuels passeront de 28,80 à 30,60 euros, soit une hausse de 6,25%. Les cotisations des cartes bancaires augmentent : +5,56% pour la Visa à autorisation systématique (38 euros), +4,17% pour les cartes Visa Classic et Mastercard (50 euros), +2,82% pour la Visa Premier et la Gold Mastercard (146 euros), et +1,47% pour la Visa Infinite (345 euros). Les forfaits de services sont également impactés : l'offre Sobrio passe de 99,60 à 103,20 euros par an, et pour les moins de 26 ans, de 37,56 à 42 euros annuels.

Globalement, en France, en 2025, tous les établissements bancaires augmentent leurs tarifs, selon une étude menée par l'association de consommateurs CLCV. D'après l'association, les gros consommateurs de services bancaires verront leurs frais grimper en moyenne de 214,87 euros (+3,88%), tandis que les petits utilisateurs subiront une hausse moyenne de 69,78 euros (+5,46%). Cette nouvelle vague de hausses s'inscrit dans la continuité de celle observée en 2024, où l'ensemble des banques avaient déjà augmenté leurs tarifs de 2 à 3% en moyenne.