Je suis retraité : voici combien je vais payer mon médecin en 2025

Entre la hausse du prix des mutuelles et l'augmentation du coût des consultations médicales, le passage chez un médecin va coûter plus cher en 2025. Surtout pour les retraités.

La santé n'a pas de prix. Pas si sûr que ça finalement. C'est le constat que vont faire cette année la plupart des Français. En 2025, les ménages vont devoir s'adapter à une augmentation généralisée des tarifs des consultations médicales. Ces hausses de prix concernent tant les médecins généralistes que les praticiens spécialisés.

A cette évolution des tarifs, entrée en vigueur le 22 décembre 2024, s'ajoute également la hausse du prix des mutuelles de santé. Pour l'heure, 96% des Français possèdent une couverture complémentaire, soit environ 65 millions de personnes. Suite à la hausse du prix des mutuelles de 8,1% survenue en 2024, les ménages ont dépensé l'an dernier 97 euros par mois, en moyenne, pour ce service. Or, une nouvelle augmentation généralisée des mutuelles est prévue en 2025. La facture mensuelle augmentera de 6% en moyenne, pour s'établir à 102 euros.

Enfin, chaque passage chez un médecin coûtera plus cher au patient en 2025. Le tarif de base chez un médecin généraliste conventionné secteur 1 (sans dépassement d'honoraires) passe de 26,50 à 30 euros. Les spécialistes voient également leurs tarifs augmenter. La consultation chez un gynécologue atteint 37 euros, contre 33,50 euros auparavant. Celle chez un psychiatre ou un neurologue passe de 51,70 à 55 euros. De leur côté, les consultations en gériatrie voient leur coût grimper à 37 euros.

Cette évolution tarifaire impacte particulièrement les personnes âgées de plus de 64 ans, qui constituent une population consultant fréquemment les professionnels de santé. Selon une étude Statista, ces patients effectuent entre 4 et 12 visites annuelles chez le médecin.

Evidemment les sommes dépensées ne seront pas ponctionnées directement sur le compte des patients. Pour rappel, le système de santé Français repose sur un mécanisme de double remboursement des soins. La Sécurité sociale prend en charge 70% du coût de la consultation, tandis que les mutuelles peuvent couvrir les 30% restants. Toutefois, une participation forfaitaire de 2 euros, non remboursable, est systématiquement appliquée à chaque consultation.

Pour un patient consultant un médecin généraliste, le calcul du reste à charge s'établit ainsi : sur une consultation à 30 euros, la Sécurité sociale rembourse 70% du tarif moins 2 euros de participation forfaitaire, soit 19 euros. Le reste à charge initial est donc de 11 euros, dont 9 euros peuvent être remboursés par la mutuelle, les 2 euros de participation forfaitaire restant toujours à la charge du patient.

Sans mutuelle, leur reste à charge annuel se situera entre 44 et 132 euros. En revanche, avec une couverture complémentaire, ce montant se réduira considérablement, oscillant entre 8 et 24 euros par an, correspondant uniquement aux participations forfaitaires non remboursables. Mais il faut ajouter à ces sommes les 102 euros par mois pour la mutuelle...