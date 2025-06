7 millions de Français ignorent qu'ils peuvent ouvrir ce livret d'épargne gratuit, mieux que le livret A

11,5 millions de personnes ont déjà ouvert ce livret d'épargne. Il rapporte deux fois plus que l'inflation.

Le 1er février 2025 sera synonyme de mauvaise nouvelle pour beaucoup d'épargnants. A cette date, les taux des livrets d'épargne réglementée sont recalculés par la Banque de France. La révision des taux des livrets d'épargne réglementée suit un mécanisme bien établi. Elle intervient deux fois par an, en février et en août, et prend en compte deux paramètres essentiels : le taux d'inflation hors tabac et le taux interbancaire €ster, qui représente le taux auquel les banques s'échangent de l'argent. Pour résumer : plus l'inflation est élevée, plus les taux de rémunération de ces livrets augmentent. Or, cette année, avec le ralentissement de l'inflation, les taux des livrets d'épargne vont chuter.

Ainsi, les 58 millions de détenteurs d'un Livret A vont voir le taux d'intérêt de leur épargne passer de 3% à 2,4%. Idem pour les 24 millions de personnes qui possèdent un LDDS (Livret de développement durable et solidaire) dont le taux est aligné sur celui du Livret A. Mais tous les épargnants sont-ils à plaindre ? Pas si sûr !

11,5 millions de ménages français possèdent un livret d'épargne dont le taux va moins baisser que les autres. Ce taux restera d'ailleurs bien supérieur au niveau de l'inflation (1,5% actuellement), garantissant un gain d'argent réel pour toutes celles et ceux qui en détiennent un. D'autant que, comme pour tous les livrets d'épargne réglementée, les intérêts générés par ce livret sont totalement exonérés d'impôts. Autre bonne nouvelle : environ 7 millions de Français sont éligibles à ce livret d'épargne et pourraient donc en ouvrir un dès cette année.

Il s'agit du LEP (Livret d'épargne populaire) qui jouit d'une particularité très appréciable pour les épargnants. Son taux est régulièrement majoré. En clair, alors que la règle de calcul habituelle voudrait que le taux du LEP tombe à 3% en février, il restera finalement à 3,5%. La rémunération du LEP sera donc supérieure de 2 points à l'inflation.

Avec un taux de 3,5%, le LEP offre des perspectives de gains non négligeables. Pour un dépôt de 1 000 euros, l'épargnant peut espérer gagner 35 euros sur une année. Les détenteurs de l'encours moyen, soit 5 800 euros, percevront 203 euros d'intérêts. Pour ceux qui atteignent le plafond, fixé à 10 000 euros, le gain annuel s'élèvera à 350 euros. Malgré cet avantage indéniable, le LEP reste paradoxalement sous-exploité. Selon les données de la Banque de France, 7 millions de Français éligibles n'ont toujours pas ouvert ce livret, se privant ainsi d'une opportunité d'épargne alléchante.

L'accès au LEP est soumis à des conditions de ressources spécifiques. Afin de savoir si on peut ouvrir un LEP, il suffit de regarder son dernier avis d'imposition. La case RFR (revenu fiscal de référence) doit indiquer un montant inférieur à 22 419 euros pour une personne seule. L'ouverture d'un LEP ne coûte rien à l'épargnant et toutes les banques proposent ce livret d'épargne.