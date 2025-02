Le Livret A évolue aujourd'hui et peut rapporter 550 euros à ceux qui en profitent

Un même changement touche tous les Livret A et tous les LDDS ouverts en France.

Les livrets d'épargne réglementée sont particulièrement prisés par les ménages français. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 11,5 millions de Français possèdent un Livret d'Épargne Populaire (LEP), 24 millions un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), et pas moins de 58 millions détiennent un Livret A. Ce dernier est incontestablement le champion de l'épargne réglementée, avec plus de 80% des Français qui en sont titulaires.

Le succès de ces livrets d'épargne s'explique par leurs nombreux avantages. En premier lieu, les fonds qui y sont déposés bénéficient d'une garantie de l'Etat, offrant une sécurité totale aux épargnants. De plus, ces placements génèrent des intérêts, et cerise sur le gâteau, ces gains sont entièrement exonérés d'impôts. Toutefois, les taux d'intérêts appliqués sur les livrets d'épargne réglementée, ne sont pas fixes. Ils sont modifiés par la Banque de France, deux fois par an, en février et en août.

Cette révision repose sur deux paramètres clés : le taux interbancaire €ster (taux auquel les banques s'échangent de l'argent) et le niveau de l'inflation. En clair, plus l'inflation accélère et plus les taux d'intérêt sont élevés. Or, avec le ralentissement de l'inflation, les taux d'intérêt ont été revus à la baisse le 1er février dernier. Ce changement notable a donc impacté le Livret A, mais aussi le LDDS, dont le taux est aligné sur celui du Livret A. Au total, 82 millions de livrets d'épargne se voient attribuer un même nouveau taux.

Le Livret A et le LDDS, qui affichaient un taux de 3% depuis février 2023, passent désormais à 2,4%. Bien que ce taux soit en baisse, il reste supérieur à l'inflation actuelle qui s'établit à 1,5%, garantissant ainsi un rendement réel aux épargnants. Ce niveau demeure historiquement élevé, surtout si l'on considère qu'en février 2022, le taux n'était que de 0,5%. Entre février 2022 et février 2023, le Livret A et le LDDS avaient connu trois hausses successives, portant leur taux de 0,5% à 3%.

Concrètement, avec le nouveau taux de 2,4%, les gains annuels varient significativement selon le montant épargné. Prenons l'exemple du Livret A. Pour un dépôt de 1 000 euros, les intérêts s'élèvent à 24 euros. Avec 2 000 euros, l'épargnant perçoit 48 euros. Une épargne de 5 000 euros génère 120 euros d'intérêts, tandis qu'un placement de 7 700 euros, soit le montant de l'encours moyen sur un Livret A, rapporte 184,80 euros. Pour 10 000 euros épargnés, le gain atteint 240 euros. Enfin, au plafond du Livret A, fixé à 22 950 euros, la rémunération annuelle s'établit à 550,80 euros. Pour le LDDS, les gains sont similaires. A noter, cependant, que le plafond du LDDS est fixé à 12 000 euros. Totalement remplis, ce livret peut donc rapporter 288 euros à l'année.

Pour rappel, une fois que le plafond d'un livret est atteint, les bénéficiaires ne peuvent plus faire de versements, mais continuent de toucher des intérêts calculés sur le solde du compte. Concrètement, un épargnant avec 25 000 euros sur son Livret A, percevra des intérêts calculés sur 25 000 euros et non pas sur le plafond de 22 950 euros.