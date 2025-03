Vous risquez des problèmes avec le Trésor public si vous n'ouvrez pas ce courrier de votre banque

Par la poste ou par mail, toutes les banques envoient un document à leurs clients. Ce dernier permettra d'éviter aux épargnants d'être dans la ligne de mire du fisc.

Compte en banque, livret d'épargne, PER, PEL, ou investissement en bourse... Des millions de Français possèdent au moins un produit d'épargne ou un placement financier. Autant de produits bancaires qui, chaque année, se retrouvent dans le collimateur du fisc. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) surveille avec la plus grande attention les sommes détenues sur ces placements et surtout les revenus qu'elles génèrent. L'administration fiscale scrute notamment, les intérêts, les dividendes et autres plus-value.

Or, des millions d'épargnants doivent se méfier car la campagne fiscale 2025 approche à grands pas. D'ici quelques jours, 40 millions de contribuables devront réaliser la traditionnelle corvée printanière de la déclaration de revenus. Le formulaire à remplir sera accessible dès le 10 avril prochain. Dans ce contexte, toutes les banques adressent un courrier particulièrement crucial à leurs clients : l'Imprimé Fiscal Unique (IFU).

Certains établissements bancaires transmettent en ce moment même le document aux épargnants. D'autres banques s'apprêtent à l'envoyer dans les jours qui viennent. Les clients recevront leur IFU soit dans leur boite aux lettres, soit directement dans leur boite mail. Une fois réceptionné, ce document est indispensable pour réaliser une déclaration de revenus correcte. Sans lui, une erreur est vite arrivée, engendrant contrôles et redressements fiscaux.

Toutes les banques, sans exception, envoient un IFU à leurs clients, dès lors que ces derniers détiennent un produit d'épargne ou un placement ayant généré des intérêts ou un rendement au cours de l'année 2024. En clair, l'IFU est expédié à tous les titulaires de livrets bancaires (hors livrets d'épargne règlementée), de comptes à terme, de comptes titre, de Plan épargne retraite, de Plan épargne logement, d'obligations, d'actions détenues dans un PEA, de comptes épargne logement, etc...

L'IFU est un document récapitulatif qui détaille l'ensemble des revenus empochés en 2024 grâce aux sommes épargnées. Ce document se compose de trois feuillets qui détaillent minutieusement les différents types de gains et les cases correspondantes dans la déclaration de revenus. Pour compléter leur déclaration, les contribuables doivent donc reporter les montants indiqués sur l'IFU dans les bonnes cases du formulaire fiscal. Si un contribuable détient des placements dans plusieurs établissements bancaires, il recevra un IFU de chaque banque et devra additionner les montants pour obtenir le total à déclarer.

En cas d'erreur constatée sur l'IFU, le contribuable a le droit de la signaler à sa banque pour obtenir une rectification. Cette démarche est d'autant plus importante que la Cour de cassation a établi, dans un arrêt de 2016, que les établissements bancaires peuvent être tenus responsables si leurs erreurs sur l'IFU entraînent un redressement fiscal pour leurs clients.