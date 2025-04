BNP Paribas ferme ses agences : la banque propose des solutions pour ses clients

Il sera de plus en plus difficile de rencontrer un banquier ou de retirer de l'argent dans l'une des plus célèbres banque en France.

Se rendre à un distributeur pour retirer des billets ou prendre rendez-vous avec son banquier... Toutes ces habitudes chères à de nombreux Français appartiendront bientôt au passé. Depuis plusieurs mois, les établissements bancaires ont entamé un vaste mouvement de fermeture d'agences à travers l'ensemble du territoire. Les grandes devantures des agences affichant le nom de la banque laissent peu à peu la place à des panneaux "locaux à céder", "locaux à vendre" et à de grandes baies vitrées poussiéreuses. Les zones rurales, les petites villes et les agglomérations moyennes sont particulièrement ciblées par les fermetures d'agences bancaires. Cette évolution impacte principalement les personnes âgées et celles peu à l'aise avec les outils numériques, qui constituent la majorité des clients se déplaçant encore en agence.

Le phénomène semble même s'accentuer un peu plus tous les ans. La Société Générale, qui compte 10 millions de clients, a déjà supprimé 650 agences ces cinq dernières années, faisant passer son réseau de 2 100 à 1 450 points de vente. Le Crédit Agricole, fort de 21 millions de clients, poursuit également cette dynamique avec la fermeture de 46 agences, principalement en Normandie et en Occitanie. Dans ces régions, ce sont notamment 17 agences en Seine-Maritime, 3 dans l'Eure, et 26 agences réparties entre l'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne qui ont fermé leurs portes.

Or, plus récemment c'est la banque BNP Paribas qui a surpris tous ses clients en annonçant la fermeture de plusieurs centaines d'agences en France. L'établissement bancaire prévoit de réduire d'un tiers le nombre de ses agences d'ici 5 ans. Au total, ce sont pas moins de 500 agences qui fermeront définitivement leurs portes à l'horizon 2030. Sur les 1 500 agences actuellement en activité, environ 100 disparaîtront chaque année. Cette décision marque une nette accélération par rapport aux projets initiaux de l'établissement, qui envisageait initialement une réduction plus modérée d'une centaine d'agences seulement.

Pour compenser ces fermetures, BNP Paribas prévoit plusieurs mesures d'accompagnement pour ses 7,6 millions de clients. La banque envisage de recruter davantage de personnel dans ses centres d'appels pour offrir une assistance téléphonique plus réactive. Elle déploiera également des conseillers mobiles qui se déplaceront dans les zones les plus isolées pour maintenir un lien de proximité avec la clientèle.

Globalement, les fermetures d'agences s'expliquent par l'évolution des comportements des clients, qui privilégient désormais les opérations en ligne via leur smartphone ou leur ordinateur. Les agences se vident progressivement, rendant leur maintien économiquement difficile face aux coûts élevés des locaux, du personnel et de l'entretien. La montée en puissance des néobanques et l'accélération du numérique contraignent les établissements traditionnels à repenser leur modèle.