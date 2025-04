Ce stylo à 5 euros peut vous en faire gagner 50 : les professionnels l'ont adopté

Alors que la circulation de faux billets repart à la hausse en France, un outil simple et peu coûteux pourrait bien vous sauver la mise.

Après des années de baisse continue et un niveau historiquement bas, la circulation de faux billets de banque connaît une hausse préoccupante depuis 2022. Selon la Banque centrale européenne (BCE), rien qu'en France, quelques 550 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation en 2024, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente.

Malgré cette hausse, la Banque de France confirme que ces contrefaçons restent rares. Pour un million de vrais billets, on compte 18 faux. Les billets de 20 et 50 euros concentrent l'essentiel de la fraude : trois faux sur quatre concernent ces deux coupures. Sur le terrain, les commerçants confirment cette tendance.

A Paris, la boulangerie Gosselin ne plaisante pas avec la sécurité. Ici, on vérifie systématiquement les billets de 50 euros : "Ce sont les plus souvent contrefaits", assure la gérante au Journal du Net. Si elle ne note pas de recrudescence dans son commerce, elle reste vigilante : "De temps en temps, on en attrape un." Comme ce billet factice fièrement exposé derrière le comptoir.

Son arme secrète pour vérifier les billets ? Un stylo magique à l'iode qui ne coute que cinq euros et qu'elle utilise depuis plus de dix ans. Démonstration sous nos yeux, un simple trait sur le billet suffit : si l'encre reste jaune clair ou transparente, le billet est authentique. En revanche, si elle vire au marron foncé, il s'agit d'un faux.

Le secret de cette détection repose sur le type de papier. Les vrais billets sont imprimés sur un papier spécial en fibres de coton, qui n'interagit pas avec l'encre du stylo, contrairement au papier classique utilisé dans les contrefaçons.

D'autres commerçants préfèrent des méthodes plus traditionnelles pour vérifier l'authenticité des billets. La BCE recommande la méthode TRI (toucher, regarder, incliner). Toucher le billet permet de sentir sa texture ferme et légèrement craquante, ainsi que le relief sur les bordures et le motif principal. Regarder le billet par transparence révèle le filigrane représentant le portrait d'Europe, la valeur du billet et le fil de sécurité. Enfin, incliner le billet fait apparaître les reflets de l'hologramme situé sur la bande latérale ou la pastille holographique argentée.

Rappelons qu'en cas de contrefaçon ou de falsification de billets de banque ayant cours légal, on encourt une peine de trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende. La France, qui concentrait en 2023 un tiers des faux billets saisis en Europe, reste particulièrement exposée. En cause : sa proximité avec l'Italie, considérée comme le principal foyer de production, et son attractivité touristique, qui en fait une cible privilégiée des faussaires.