Cette ville est la destination de bord de mer la moins chère en TGV : 19 euros depuis Paris

Située à seulement 2h30 en train depuis la gare Montparnasse, cette charmante commune possède de nombreux atouts qui méritent le détour.

Entre les ponts du mois de mai et l'été qui approche, les occasions pour partir en week-end ces prochaines semaines sont nombreuses. Pour les voyageurs en quête d'une escapade en bord de mer, plusieurs destinations côtières restent néanmoins accessibles. Une ville balnéaire se distingue particulièrement par ses tarifs attractifs en TGV au départ de Paris, avec des billets proposés à moins de 20 euros : il s'agit de Saint Brieuc.

La préfecture des Côtes d'Armor se trouve à 2h30 en train de Paris depuis la gare Montparnasse. Et les prix des billets pour rejoindre cette jolie commune bretonne sont vraiment abordables, à condition d'opter pour un TGV OUIGO (les trains à grande vitesse low-cost de la SNCF qui offrent des tarifs plus avantageux en échange d'un confort légèrement réduit). En effet, un aller simple pour rejoindre Saint Brieuc peut coûter seulement 19 euros.

Sans surprise, ces tarifs avantageux sont surtout proposés pour des trajets en semaine, essentiellement le mardi ou le mercredi, périodes traditionnellement plus calmes pour le trafic ferroviaire. Mais il existe quelques exceptions intéressantes. A ce jour, un départ le samedi 31 mai au matin coûte 19 euros. Si vous vous projetez pour les grandes vacances, vous pouvez partir fin août à Saint Brieuc pour le même prix (des trajets à 19 euros sont disponibles actuellement presque tous les jours entre le 19 août et le 31 août).

Si vous êtes encore plus prévoyant, un bon plan peut être de profiter de la fin de l'été et de partir en septembre où le trajet à 19 euros est actuellement disponible pour quasiment tous les jours du mois. A contrario, si vous voulez vous changer les idées rapidement, le départ le samedi 26 avril pour Saint Brieuc coûte 25 euros. Un peu plus cher mais tout de même raisonnable pour un trajet de dernière minute.

Sur place, la gare TGV se trouve à proximité du centre-ville. A noter que Saint Brieuc possède de nombreux atouts qui méritent le détour. Sa baie est l'une des plus étendues d'Europe et abrite la plus grande réserve naturelle de Bretagne, un véritable paradis pour les amateurs d'ornithologie et de nature préservée. Les falaises qui la bordent culminent à plus de 100 mètres et offrent des jolis points de vue sur le littoral, idéaux pour les photographes et les randonneurs. De son côté, le centre historique conserve ses maisons à colombages du XVème siècle, témoins de l'architecture médiévale bretonne. La ville associe ainsi patrimoine urbain et paysages maritimes caractéristiques des Côtes d'Armor.

Saint Brieuc n'est pas la seule ville située à proximité de la mer qui est accessible depuis Paris pour 19 euros. C'est également le cas de Brest, autre cité maritime bretonne réputée, et même de Marseille, porte d'entrée vers la Méditerranée.