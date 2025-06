Jeu : devinez le prix de cette pièce d'or, surnommée "la pièce maudite"

Surnommée "la pièce maudite", le Brasher Doubloon est la pièce d'or la plus chère du monde. Saurez-vous identifier son prix parmi les propositions.

Certaines pièces de monnaie très anciennes valent une fortune. Quatre critères déterminent la valeur de ces trésors : l'alliage de métaux (plus il y a d'or, mieux c'est), le travail d'orfèvrerie (la précision des motifs), la renommée de l'artisan, et enfin la rareté de la pièce (moins il y a d'exemplaires, plus elle vaut cher).

Ces trois conditions se retrouvent parfaitement réunies dans le cas d'une pièce d'or exceptionnelle : le Brasher Doubloon. Cette pièce extraordinaire doit son nom à Ephraïm Brasher, orfèvre et argentier new-yorkais de renom qui exerçait pour la Bank of New-York à la fin du 18e siècle. Cet artisan jouissait d'une réputation considérable, notamment grâce à son amitié avec le président George Washington. Son Brasher Doubloon mesure 28,6 millimètres de diamètre pour un poids de 26,66 grammes. Sa composition révèle un alliage constitué d'environ 90% d'or, 7% d'argent et 3% de cuivre. Aujourd'hui, seule une poignée d'exemplaires existe encore.

Cette pièce d'or détient le record mondial de la pièce de monnaie la plus chère jamais vendue. Serez-vous capable de deviner son prix ?

Devinez le Prix de cette Pièce d'Or Le Brasher Doubloon - Une pièce légendaire 5 000 000 $ 7 500 000 $ 9 000 000 $ 10 000 000 $ 12 000 000 $

Pour la petite histoire, le Brasher Doubloon reprend les armoiries de l'Etat de New York, présentant, côté face, un soleil levant au sommet d'une montagne, avec une étendue d'eau au premier plan. Le nom de Brasher apparaît discrètement sous les vagues. La légende "NOVA EBORACA COLUMBIA EXCELSIOR" entoure le motif central. Cette inscription latine signifie "New York, l'Amérique, toujours plus haut", reprenant la devise de l'Etat qui perdure encore aujourd'hui.

Le revers de la pièce arbore un aigle aux ailes déployées, un bouclier ornant sa poitrine, tenant des flèches dans sa griffe droite et une branche d'olivier dans la gauche. Treize étoiles encerclent la tête de l'aigle, symbolisant les treize colonies fondatrices. Une couronne encadre ce motif central, surmonté de la légende "UNUM E PLURIBUS", traduction latine de "l'un des nombreux". La date 1787 figure en bas de la pièce. Des symboles rappelant fortement ceux du grand sceau des Etats-Unis.

Cette pièce de monnaie est également connue pour son rôle central dans l'intrigue du roman "La pièce maudite", de l'écrivain Raymond Chandler. L'œuvre a ensuite été adaptée au cinéma, en 1947, par le réalisateur John Brahm.

Le dernier Brasher Doubloon vendu aux enchères a atteint la somme astronomique de 10 millions de dollars.