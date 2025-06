Les personnes nées avant cette date vont forcément devenir riches dans dix ans

L'un des plus grands transferts de richesses de l'histoire va se produire.

C'est un rapport qui a eu un écho international : "Au cours de la prochaine décennie, un transfert massif de richesses et d'actifs se produira", lit-on dans cette étude sortie en 2024 du cabinet Knight Frank. Une génération pourrait même devenir "la plus riche de l'histoire".

Ce transfert de richesses se produira dans le monde entier à mesure que la génération silencieuse (des années 1920 aux années 1940) et les baby-boomers (de 1945 aux années 1960) passeront le relais aux millennials (années 1981 - 1996). Rien qu'aux Etats-Unis, près de 90 000 milliards de dollars devraient ainsi circuler entre les générations, "faisant des millennials aisées la génération la plus riche de l'Histoire", précise le document.

Les chiffres qu'avance Knight Frank ne concernent que les millennials américains. En France, aucune étude d'une telle envergure n'a été publiée. Toutefois, grâce aux statistiques de l'Insee et à une étude baptisée "Le bonheur est dans le prix", le Journal du Net peut avancer certaines estimations. Disons-le clairement, il est certain que les millennials français ne toucheront pas 90 000 milliards d'euros d'actifs lors d'héritages.

Le Journal du Net estime qu'environ 2 000 milliards d'euros d'actifs, sans compter les taxes et frais, seront bientôt versés en héritage, ce qui correspond au patrimoine brut moyen (autour de 300 000 euros) des ménages les plus âgés. Précision importante : ces 2 000 milliards d'euros iront dans les poches des millennials, mais aussi de la génération X (née entre 1965 et 1980).

Cet héritage sera principalement immobilier, puisqu'en France le patrimoine immobilier représente 91,3% des actifs non financiers des ménages selon l'Insee.

Une autre étude, cette fois de Bank of America, vient confirmer qu'une partie de l'héritage versé par les baby-boomers pourrait également bénéficier à la génération Z (1997 – 2010). Selon ce rapport, publié en mars 2025, les revenus mondiaux de la génération Z devraient passer de 9 000 milliards de dollars en 2023 à 36 000 milliards dans les cinq prochaines années.

Ce transfert de patrimoine, d'une ampleur sans précédent, s'accompagne de changements profonds dans la façon dont les actifs sont utilisés. Knight Frank observe que "la différence de perspectives entre les générations plus jeunes et plus âgées entraînera une réévaluation considérable des stratégies de marketing pour quiconque souhaite vendre des produits ou des services à ce groupe nouvellement riche". Cette génération semble particulièrement sensible aux enjeux environnementaux : le cabinet cite son enquête d'opinion selon laquelle quatre millennials sur cinq essaieraient de réduire leur consommation carbone.