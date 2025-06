Ehpad : au-delà de ce prix, vous payez trop cher pour votre département

L'Uni-Santé a défini le prix moyen des Ehpad dans chaque département de France.

Une place dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) coûte de plus en plus cher. Une charge financière qui préoccupe non seulement les résidents, mais aussi leur famille, qui doit bien souvent aider à régler la facture. C'est pourtant dans les Ehpad que de plus en plus de séniors finissent par se rendre, tôt ou tard, pour y passer leurs vieux jours. Or, dans une récente étude, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie révèle que le prix des Ehpad a augmenté en moyenne de 1,9% en 2022, puis de 4,4% en 2023, de 4,3% en 2024 et encore de 3,21% en 2025.

Résultat, Christine Hospital, directrice d'Uni-Santé, spécialiste des bases de données sur les Ehpad, indique que "le coût moyen mensuel pour une place en Ehpad s'élève désormais à 2 418 euros". Les écarts entre les différents types d'établissements sont significatifs : 2 143 euros en moyenne pour les établissements publics, 2 335 euros pour les associatifs et 2 935 euros pour les structures privées commerciales. La localisation géographique de l'Ehpad joue un rôle crucial dans la détermination du loyer réclamé aux résidents. Car selon les départements, les valeurs de l'immobilier ne sont pas les mêmes. De plus, le ratio de lits disponibles pour 100 personnes de plus de 75 ans change également selon les territoires, ce qui peut faire monter les prix.

Uni-Santé procède donc chaque année à une analyse des tarifs pratiqués dans les Ehpad français, afin d'établir une cartographie précise des coûts par département et par type d'établissement. L'étude porte sur les tarifs d'une chambre simple d'environ 16 mètres carrés, destinée à des résidents présentant un faible niveau de dépendance. Ces prix ne tiennent pas compte des aides sociales dont peuvent profiter les séniors et leur famille pour payer une place en Ehpad. Voilà combine coûte une place en Ehpad dans chaque département :

Département Tarif mensuel moyen tous statuts (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD public (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD associatif (en euros) Tarif mensuel moyen EHPAD privés (en euros) Ain 2415,9 2004 2189,7 3386,1 Aisne 2439,6 2196 2451,9 2812,5 Allier 2117,7 1871,7 1994,7 2881,2 Alpes-de-Haute-Provence 2357,7 2115,6 2216,4 2871,6 Alpes-Maritimes 3124,5 2216,1 2534,1 3501,3 Ardèche 2122,2 1996,8 2070 3043,2 Ardennes 2245,2 2035,2 2166,3 2791,8 Ariège 2247,6 2193,3 2301,9 2574,9 Aube 2386,5 1982,7 2465,7 3004,2 Aude 2257,5 2037,6 2224,5 2556,6 Aveyron 1989,3 1865,7 2091,9 0 Bas-Rhin 2207,7 2084,4 2256 3319,5 Bouches-du-Rhône 2827,5 2225,7 2468,7 3109,2 Calvados 2562,3 2004,3 2319,3 3013,5 Cantal 1972,8 1917 1968,3 2580,9 Charente 2233,2 1946,4 2317,8 2652,3 Charente-Maritime 2598 2142 2452,2 2903,1 Cher 2223,6 2087,1 2164,2 2789,4 Corrèze 2175,3 2086,8 2048,7 3386,7 Corse 2688,3 2359,5 2592,9 2978,4 Côte-d'Or 2620,2 2217,6 2598 3291,3 Côtes-d'Armor 2150,4 2097,3 2176,5 2770,8 Creuse 2062,5 1994,1 2301,6 2408,1 Deux-Sèvres 2157,6 2044,8 2127,3 2743,2 Dordogne 2231,7 1977 2268,9 2858,4 Doubs 2361,6 2125,8 2310,6 3286,8 Drôme 2449,8 2181,9 2270,7 3041,7 Essonne 2960,4 2459,4 2539,8 3341,4 Eure 2531,1 2058,6 2711,7 3165,6 Eure-et-Loir 2315,4 2016,6 2049,3 3309,9 Finistère 2091,9 2040,6 2148,9 3598,5 Gard 2356,8 2180,1 2253,3 3024 Gers 2179,5 2066,4 2176,5 2503,5 Gironde 2759,1 2163,9 2355,6 3305,4 Haute-Garonne 2695,5 2192,4 2696,7 3054,3 Haute-Loire 2046,3 2048,1 2019,3 2514,3 Haute-Marne 2032,8 1905,9 2438,1 0 Hautes-Alpes 2263,2 2130,3 2152,8 3051,9 Haute-Saône 2052 1941,6 2260,2 0 Haute-Savoie 2720,1 2434,5 2687,1 3782,1 Hautes-Pyrénées 2277,9 2129,4 2227,5 2744,7 Haute-Vienne 2159,4 2088,9 2257,2 3587,1 Haut-Rhin 2280,3 2160,9 2268,9 2885,4 Hauts-de-Seine 3771 2749,2 3249,3 4339,5 Hérault 2597,1 2352,3 2466,6 2982,9 Ille-et-Vilaine 2267,4 2165,1 2231,1 4053,3 Indre 2145,6 2114,7 2063,7 2631,3 Indre-et-Loire 2502,3 2061,3 2251,5 3390,9 Isère 2423,7 2226,6 2499,3 3663 Jura 2316,3 2103,3 2439 3214,8 Landes 2085 2075,4 2244,3 0 Loire 2176,2 1946,4 2054,1 2878,8 Loire-Atlantique 2303,4 2131,2 2168,1 3505,5 Loiret 2533,8 2048,1 2538,6 3236,4 Loir-et-Cher 2385,6 2059,8 2625,9 3195 Lot 2208 2166,9 2165,4 2889,3 Lot-et-Garonne 2382 2058,3 2565,9 2821,5 Lozère 1968,3 1941,3 2022,6 0 Maine-et-Loire 2325,9 2230,5 2240,4 3480,3 Manche 2170,8 1947,6 2151 2885,4 Marne 2508,6 2052,9 2521,8 3184,2 Mayenne 2110,2 2016,6 2171,1 3135,6 Meurthe-et-Moselle 2339,7 2052,9 2364,9 2972,7 Meuse 2099,1 1934,7 1892,1 2850 Morbihan 2429,7 2333,4 2412,9 3360,6 Moselle 2372,4 2076,6 2375,4 3099 Nièvre 2325,9 2057,7 2337,9 3153,6 Nord 2442 2241 2525,7 2891,1 Oise 2584,2 1908,3 2318,7 3166,2 Orne 2217,9 2061 2143,5 2875,5 Paris 4255,5 3012,3 3199,5 5329,8 Pas-de-Calais 2321,4 2101,8 2223,3 2789,7 Puy-de-Dôme 2271,6 2086,2 2196,6 3158,4 Pyrénées-Atlantiques 2338,8 1992,9 2072,7 3228,9 Pyrénées-Orientales 2400,9 2249,1 2375,1 2868,9 Rhône 2913,3 2238 2666,4 3791,7 Saône-et-Loire 2420,7 2160,3 2527,2 2957,4 Sarthe 2379,6 2192,7 2216,4 3377,7 Savoie 2421,6 2225,4 2402,7 3829,2 Seine-et-Marne 2821,5 2163,6 2665,2 3224,4 Seine-Maritime 2474,1 2180,7 2292 3381,3 Seine-Saint-Denis 2955,9 2588,1 2617,2 3480,3 Somme 2151,3 2001,3 2125,2 2707,8 Tarn 2236,8 2134,5 2194,5 2887,8 Tarn-et-Garonne 2218,2 2182,8 2215,8 2919 Territoire de Belfort 2420,1 2498,4 2386,2 0 Val-de-Marne 3029,4 2694,6 2580,6 3808,8 Val-d'Oise 2956,2 2415,9 2535,6 3320,1 Var 2709 2197,2 2416,2 3094,8 Vaucluse 2418,6 2094,9 2269,2 3028,5 Vendée 2219,7 2082 2220 3248,1 Vienne 2502,6 2242,5 2522,1 2708,4 Vosges 2190 2097 2194,8 2706,6 Yonne 2337,6 2046,6 2288,7 2910 Yvelines 3345,9 2532 2825,1 3817,2

La distinction entre les établissements éligibles et non éligibles à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) crée un système tarifaire à deux vitesses. Les chambres habilitées à l'ASH, qui représentent les trois quarts du parc et se situent principalement dans les établissements publics et associatifs, coûtent en moyenne 68,35 euros par jour. Les chambres non habilitées, concentrées dans les établissements privés, atteignent 102,91 euros par jour, soit un écart de plus de 50% entre les deux catégories.