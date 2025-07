Mieux que le Livret A : grâce à ce livret, 19 millions d'épargnants peuvent toucher 270 euros

11,5 millions d'épargnants possèdent ce livret d'épargne et 7 autres millions peuvent en ouvrir un, mais ne le savent pas.

Le couperet s'est abattu sur les livrets d'épargne préférés des Français. La Banque de France a réévalué les taux d'intérêts de tous les livrets d'épargne réglementée. Conséquence : une baisse générale est attendue, engendrant une perte de revenus pour tous les épargnants. Une décision qui a de quoi surprendre les ménages, habitués depuis trois ans à profiter de taux alléchants.

En effet, les taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementée font l'objet d'une révision, deux fois par an, en février et en août. Les nouveaux taux d'intérêt sont calculés selon le niveau d'inflation en vigueur et le taux interbancaire €ster. Comprenez, le taux auquel les banques s'échangent de l'argent. Si le calcul est (très) complexe, le principe est simple : lorsque l'inflation progresse, les taux d'intérêt des livrets d'épargne augmentent, mais quand l'inflation ralentit, les taux d'intérêt des livrets d'épargne baissent. Or, puisque l'inflation moyenne ralentit, s'établissant entre 1% et 1,5% en 2025, les taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementée vont subir une diminution.

Ainsi, le taux du Livret A passera de 2,4% à 1,7% dès le 1er août 2025, soit à peine plus que l'inflation. Cette baisse impacte 58 millions d'épargnants qui détiennent un Livret A. La même logique s'applique aux 24 millions d'épargnants possédant un LDDS (Livret de développement durable et solidaire) dont le taux reste aligné sur celui du Livret A et tombe donc également à 1,7%. En clair, plus de 85% de la population française va voir ses revenus diminuer par rapport à l'an dernier. Toutefois, un autre livret d'épargne va continuer à offrir une rémunération particulièrement attractive en 2025.

Ce livret bénéficie déjà aux 11,5 millions de Français qui en détiennent déjà un. Ce qui rend cette situation encore plus remarquable, c'est que 7 millions de Français supplémentaires pourraient ouvrir ce même livret, mais ne le font pas, souvent par méconnaissance de leur éligibilité. Il s'agit du LEP (Livret d'épargne populaire) qui représente près de 19 millions de bénéficiaires potentiels.

Le LEP bénéficiera d'un nouveau taux de 2,7% à partir du 1er août 2025. Cette rémunération résulte d'une bonification exceptionnelle de 0,5 point accordée par la Banque de France. Alors que la formule de calcul habituelle aurait dû faire chuter le taux du LEP à 2,2%, les autorités ont décidé d'octroyer ce coup de pouce supplémentaire, portant finalement la rémunération à 2,7%.

Concrètement, avec 1 000 euros déposés sur un LEP, un épargnant va percevoir 27 euros d'intérêts sur l'année. Pour ceux qui possèdent l'encours moyen, établi à 5 800 euros, les intérêts annuels s'élèvent à 156 euros. Les épargnants qui atteignent le plafond du LEP, fixé à 10 000 euros, vont bénéficier quant à eux d'un gain annuel de 270 euros. De plus, ces sommes sont entièrement exonérées d'impôts.

Totalement gratuite, l'ouverture d'un LEP est cependant conditionnée à des critères de ressources précis. Pour déterminer son éligibilité, il suffit de consulter son dernier avis d'imposition et de vérifier le montant inscrit dans la case RFR (revenu fiscal de référence). Ce montant doit être inférieur à 22 419 euros pour une personne seule.