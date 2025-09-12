Carrefour, IKEA, Amazon… Les prix risquent d'augmenter en Europe à cause de certaines cartes bancaires

Plusieurs enseignes de la grande distribution craignent de devoir augmenter leur prix à cause de l'utilisation de plusieurs cartes bancaires.

Elle se trouve dans toutes les poches et dans tous les porte-monnaie. La carte bancaire est omniprésente dans la vie de nombreux Français. Pour payer sur Internet ou à la caisse des magasins, chacun a pris l'habitude de composer son code secret ou de coller sa carte au terminal pour régler en sans-contact. Mais les consommateurs ignorent souvent que le paiement par carte bancaire peut avoir des conséquences insoupçonnées. Cette pratique peut, au bout du compte, modifier le prix des produits achetés. Tout dépend en réalité de la carte bancaire utilisée pour effectuer ses achats.

Lorsqu'un client paye par carte bancaire, les commerçants doivent s'acquitter de différents frais pour traiter cette transaction. Ils paient notamment une commission interbancaire de paiement (CIP) auprès de leur banque qui encaisse le paiement, ainsi que des frais de réseau. Ces derniers sont prélevés par les sociétés qui gèrent les systèmes de paiement, comme Visa, Mastercard ou CB. Cependant, ces frais varient considérablement selon la carte bancaire utilisée.

Les coûts sont plus élevés avec les cartes Visa et Mastercard qu'avec les cartes CB. Tandis que le réseau français CB prélève en moyenne 0,9% sur les transactions, les réseaux internationaux comme Visa ou Mastercard peuvent ponctionner jusqu'à 1,2%. Cette différence de tarification s'avère particulièrement dommageable pour les commerçants, car Visa et Mastercard représentent ensemble les deux tiers des paiements effectués dans la zone euro. A cause de ces frais, certaines entreprises voient leurs marges se réduire. Pour y faire face, elles envisagent de répercuter ces coûts sur les consommateurs en augmentant le prix de leurs produits.

Cette inquiétude a été exprimée en début d'année 2025 par plusieurs acteurs du secteur de la distribution comme Système U, Auchan et Cdiscount. Dans un post LinkedIn publié en début d'année, le patron de Système U, Dominique Schelcher, déplorait le fait que "certaines banques n'apposent plus le logo CB sur leurs nouvelles cartes bancaires". Une situation qui conduit à une augmentation des frais payés par les commerçants. Au bout de la chaine se sont les consommateurs qui risquent de payer la note.

Plus récemment, d'autres grandes entreprises ont décidé de hausser le ton. Carrefour, IKEA, H&M, Aldi, Amazon et eBay ont adressé une lettre commune à la Commission européenne le 13 mai dernier pour demander une intervention contre les pratiques de Visa et Mastercard. Ces enseignes dénoncent des frais excessifs en hausse de 34% sur la seule période 2018-2022. Une augmentation considérée comme injuste, car la qualité du service proposé par Visa et Mastercard ne s'est pas améliorée.

Comme leurs homologues français, ces géants de la distribution craignent de devoir reporter cette charge financière supplémentaire sur les consommateurs européens.