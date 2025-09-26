Ces deux simples vis empêchent les cambrioleurs de rentrer chez vous

Pour protéger sa porte et éviter les effractions, il existe une technique très simple.

"La majorité des effractions viennent d'un défaut, d'une faille : une vis manquante, une serrure fragile ou trop grande, mais ce que peu de personnes savent, c'est que la taille de vis peut aussi jouer", explique d'emblée Yann Gadenne, serrurier dans la région lilloise.

Au JDN, il explique une astuce très simple qui peut renforcer la sécurité de sa porte : installer des longues vis. "Souvent, les vis fournies avec les serrures ou les verrous de porte sont courtes et peuvent céder facilement. Ces vis sont plus sensibles aux effractions et plus faibles lorsque l'on va chercher à forcer la porte", détaille le serrurier.

Yann Gadenne met systématiquement des vis neuves et longues pour qu'elle s'installe en profondeur et soit plus solide. Il ne s'agit donc pas de vis spéciales à installer dans la porte, mais simplement de vis longues et de bonne facture qui peuvent tenir face à un choc répété.

Yann Gadenne conseille également de bien vérifier les vis de sa porte, qu'elles soient en bon état et qu'il n'en manque pas. Un petit coup d'œil rapide peut éviter une effraction. De manière générale, il faut essayer de renforcer au maximum la serrure et son cylindre. "La serrure, c'est le premier maillon faible" estime Yann Gadenne.

Pour bien renforcer sa serrure, ce professionnel recommande avant tout de protéger le cylindre, point névralgique de la sécurité. "Peu importe que la serrure soit à un, ou plusieurs points : si le cylindre n'est pas protégé, il peut être facilement brisé", prévient-il. Il conseille donc d'installer une poignée blindée ou d'opter pour un cylindre de haute sécurité, car la majorité des tentatives d'effraction ciblent cette partie vulnérable.

Mais lorsque les cambrioleurs n'arrivent pas à forcer la serrure, ils peuvent tenter une autre approche : dégonder la porte. Pour contrer cette technique, il faut installer un pion antidégondage, également appelé renfort de paumelle. Ce dispositif empêche la porte d'être soulevée et retirée, même si les gonds sont endommagés. "C'est particulièrement efficace avec des portes dont les gonds donnent vers l'extérieur, c'est une norme de sécurité aujourd'hui", ajoute Yann Gadenne.

L'installation de pions antidégondage n'est toutefois pas un projet facile pour un bricoleur amateur. "En théorie, ce n'est pas très compliqué, mais dans la pratique, un particulier aura beaucoup de mal à installer des pions antidégondage correctement". L'opération nécessite d'entailler l'épaisseur de la porte et du bâti avec précision, et d'aligner parfaitement les deux parties. "Même pour un professionnel, ce type d'intervention demande de l'expérience pour s'adapter aux spécificités de chaque porte."