"Au parc, je balade mon chien en laisse mais je prends quand même 135 euros d'amende !"

Ils pensent qu'ils sont en règle mais prennent tout de même une amende.

Les frais d'adoption, le vétérinaire, la nourriture mais aussi… les amendes : voilà les frais que devrait anticiper un propriétaire de chien, particulièrement dans les grandes villes où les espaces verts accessibles aux chiens sont peu nombreux et les restrictions importantes.

C'est ainsi qu'en baladant son chien au parc Monceau, dans le XVIe arrondissement de Paris, quelques propriétaires ont pu faire une malheureuse rencontre : après quelques minutes de marche dans le parc en compagnie de leur toutou, des policiers municipaux les interceptent et leur mettent une amende : interdiction de se balader ici.

Pourtant, le propriétaire semble être en règle : le chien est attaché et le parc autorise bien les chiens à se balader en laisse. Oui mais voilà, au parc Monceau en journée, c'est seulement sur les deux artères principales du parc que les chiens sont tolérés ! "Cela correspond à 3% du parc", confie Vincent Danna, fondateur du Monceau Dog Club, collectif bénévole de plus de 1 000 propriétaires de chiens qui milite pour "une meilleure prise en compte du bien-être canin au parc Monceau".

Sortir de ces artères principales et s'engouffrer sur les plus petites allées du parc est passible d'une amende de 135 euros, qui peut être minorée à 35 euros. Toute l'année au parc Monceau, on peut voir les policiers du parc rappeler à l'ordre les propriétaires avec au bout, au mieux un avertissement, au pire une amende, confirme Vincent Danna au JDN.

A Paris, des règles s'appliquent dans tous les parcs, jardins, espaces verts et squares, et plus largement dans tout l'espace public. Les chiens doivent être attachés et dans les espaces verts qui l'autorisent, les chiens doivent rester sur les allées. Les pelouses sont interdites. Et dans la capitale, rares sont les espaces verts autorisés au chien. Sur les 19 parcs de Paris, seuls quatre les tolèrent.

"Nous avons demandé à la mairie plus de liberté, ajoute Vincent Danna. Un chien a besoin d'espace, de liberté, de courir, de gambader, de sociabiliser, pour son bien-être et sa santé physique et mentale." C'est pourquoi, en 2025, un grand changement s'est opéré au parc Monceau. Fin avril a alors débuté une expérimentation, reconduite à la rentrée 2025. "Pour la première fois à Paris, tous les matins, de 7h à 9h, une partie de la pelouse du parc est autorisée aux chiens sans laisse".

En dehors des parcs et jardins, les chiens ont aussi droit à des espaces dédiés pour eux : des caniparcs. Plus de 40 espaces canins ont été aménagés dans la capitale. Ici, les chiens peuvent se promener en liberté, sans laisse et sans que les propriétaires risquent d'amendes.

Mais voilà, "nous on n'est pas trop fan, déclare Vincent Danna. Ce sont des espaces souvent sans herbe mais plutôt recouvert de bitume et poussent aux conflits, que ce soit entre les chiens ou entre les propriétaires."

Ce que Vincent Danna prône, c'est "le vivre ensemble, c'est-à-dire le partage de l'espace entre les propriétaires de chiens et les autres usagers, pour créer du lien social".