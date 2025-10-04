"Je suis garagiste, j'ai vu cette arnaque des dizaines de fois ces 10 dernières années"

Un simple mot de votre garagiste peut cacher une arnaque. Voici le signe qui doit immédiatement vous alerter.

C'est une vidéo qui a fait parler. Sur son compte TikTok, Scotty Kilmer, mécanicien américain avec plus de 50 ans d'expérience, présente l'une des arnaques les plus courantes chez les garagistes, selon lui. "J'ai vu cette arnaque se produire des dizaines de fois au cours des dix dernières années", confie-t-il.

Devant ses 750 000 abonnés, il détaille : "Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter une arnaque courante chez les mécaniciens. Les fuites d'huile n'ont pas besoin d'être réparées systématiquement". Il présente alors un vieux moteur touché par plusieurs traces d'huile. Dans une telle situation, un garagiste peu scrupuleux tentera de convaincre le client qu'il faut démonter le moteur et remplacer tous ses joints. "Cela vous coûtera 1 200 dollars", affirme Scotty Kilmer.

Si la fuite persiste, c'est un problème à ne pas prendre à la légère. Une fuite d'huile entraînant mécaniquement une baisse du niveau d'huile, ce qui peut entraîner une surchauffe et "des dommages graves", résume un garagiste bordelais sur son site.

Si un problème d'huile moteur est sérieux, il n'est pas toujours grave. "Un peu d'huile n'a jamais fait de mal à personne", ajoute Scotty Kilmer. Le youtubeur de 71 ans estime que c'est lorsque l'huile coule du moteur et qu'une flaque apparaît au sol qu'il ne faut pas laisser la fuite traîner. De même, "si l'huile fuit sur une pièce électrique comme l'alternateur, il faut réparer la fuite". Si le voyant rouge s'allume, là encore il faut faire des vérifications immédiates.

Pour prévenir le risque de fuite d'huile moteur, il faut évidemment vérifier régulièrement le niveau d'huile, si possible acheter de l'huile de qualité, faire la vidange et vérifier l'état du filtre.

Mais il n'y a pas que l'huile moteur qui peut fuiter, tous les types d'huile le peuvent. Pour les différencier, il faut regarder leur couleur : lorsqu'elle est marron, noire ou jaune, il s'agit d'huile moteur ; une fuite rouge ou marron clair provient du liquide de transmission (boîte de vitesses) ; si elle est bleue ou verte, il s'agit alors d'une fuite du liquide de refroidissement ; enfin une fuite transparente ou légèrement jaunâtre vient du liquide de frein.

Le garagiste bordelais résume parfaitement la situation : "Oui, toute fuite d'huile mérite votre attention, même si elle semble mineure." Mais rien ne sert de se précipiter. "Voici les bons réflexes à retenir : surveillez la zone et la couleur de la fuite ; vérifiez le niveau d'huile régulièrement ; faites appel à un professionnel si la fuite persiste ou s'aggrave."