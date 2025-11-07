Chaque année il évite la hausse du Pass Navigo : il est encore possible de faire comme lui mais il faut se dépêcher

Pour la 4e année consécutive le prix du Pass Navigo va augmenter. Une astuce permet toutefois d'éviter de payer l'augmentation des tarifs, mais il faut agir vite.

C'est une habitude dont les voyageurs se passeraient bien. Depuis 4 ans, le prix du Pass Navigo n'en finit plus de grimper. Après des augmentations successives en 2023, 2024 et 2025, une nouvelle hausse tarifaire est d'ores et déjà programmée pour janvier 2026. Les usagers des transports franciliens devront, une fois de plus, mettre la main à la poche s'ils veulent continuer à emprunter les lignes de métro, de RER, de bus et de tramway en Île-de-France.

Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM) s'est réuni le 17 octobre dernier afin d'estimer les recettes dont il a besoin pour assurer le bon fonctionnement du réseau de transport en commun l'an prochain. Résultat : IDFM veut augmenter le prix de tous les titres de transport.

Le calcul de la hausse des tarifs repose sur un accord conclu avec l'Etat, qui autorise IDFM à relever le prix de ses abonnements en fonction du taux d'inflation enregistré sur l'année écoulée. Le gestionnaire des transports franciliens peut majorer ce taux d'un point supplémentaire. Or, puisque l'inflation moyenne en 2025 s'établit à 1,3% d'après l'Insee, IDFM a le droit d'augmenter ses tarifs de 2,3% au maximum en 2026. Les montants définitifs doivent encore être validés lors d'un vote prévu en décembre 2025.

Selon ces projections, le prix de l'abonnement au Pass Navigo, prisé par plus de 2 millions de voyageurs, devrait alors passer de 88,80 euros à 90,80 euros par mois dès janvier 2026. Pour rappel, le prix mensuel de l'abonnement est passé de 75,20 euros par mois en 2022 à 84,10 euros en 2023, puis à 86,40 euros en 2024, avant d'atteindre 88,80 euros en 2025.

Avec la hausse ca;culée pour 2026, le prix annuel d'un abonnement au Pass Navigo approche dangereusement la barre des 1 000 euros. Les voyageurs franciliens devront débourser au total 998,80 euros l'année prochaine pour conserver leur Pass.

Une technique permet néanmoins d'échapper temporairement à la hausse du Pass Navigo. Pour cela, il faut prendre un abonnement annuel pour 2026 et le payer en une seule fois. Cette opération doit être effectuée, au plus tard, en décembre 2025. La hausse des prix annoncée n'étant pas rétroactive, les voyageurs qui règlent d'un seul coup leur abonnement pour 2026, avant la fin de l'année en cours, bénéficieront des tarifs en vigueur en 2025. Ils paieront alors 976,80 euros au lieu de 998,80 euros.

Ce n'est qu'au moment du renouvellement de leur abonnement, en fin d'année 2026, qu'ils subiront la hausse des prix. Cette astuce permet, chaque année, à de nombreux usagers de repousser temporairement l'augmentation du coût de leur abonnement.

En revanche, cette technique ne marche pas pour le forfait Imagine R. Cette offre, spécialement conçue pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants, va également subir une hausse de prix en 2026. Ce forfait a déjà enregistré une augmentation de 9,90 euros début septembre 2025, portant son tarif à 392,30 euros. Une nouvelle hausse sera appliquée à partir du 1ᵉʳ septembre 2026, faisant passer le prix de ce forfait à 401 euros pour l'année scolaire 2026-2027.