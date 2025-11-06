Ces retraités touchent 3 000 euros par mois et leur entreprise embauche toujours des milliers de personnes en France

En 2025, le montant moyen d'une pension de retraite s'élève à 1 541 euros net par mois. Plusieurs caisses de retraite, réservées aux salariés de certaines entreprises, versent des montants bien plus importants.

Avec 17,2 millions de retraités, la France est l'un des pays d'Europe où la densité d'anciens travailleurs est la plus élevée. Environ un habitant sur quatre est à la retraite. Un chiffre qui est appelé à croître dans les années à venir puisque, tous les ans, des dizaines de milliers de salariés, de fonctionnaires et d'indépendants mettent fin à leur carrière pour profiter de leurs vieux jours.

Mais pour réellement profiter, encore faut-il que le pouvoir d'achat suive derrière. Selon les dernières données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), un retraité touche en moyenne une pension de 1 666 euros brut, ce qui équivaut à environ 1 541 euros net. Une somme légèrement plus élevée que le Smic actuel (1 426 euros net).

Pour ceux qui bénéficient des majorations de pensions liées à la naissance de 3 enfants ou plus et/ou de pensions de réversion, c'est loin d'être Byzance : les retraités touchent en moyenne 1 692 euros net. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Plusieurs caisses de retraite, réservées aux travailleurs de certaines entreprises, versent des pensions deux fois supérieures à la moyenne nationale.

La DREES a publié, en juillet 2025, un rapport sur le montant moyen de la pension versée par chaque caisse de retraite. D'après ce rapport, les anciens salariés d'EDF et de GDF (qui dépendent du régime spécial de la CNIEG) sont les mieux lotis avec une pension de retraite moyenne de 3 068 euros brut par mois.

En deuxième position, les retraités de la Banque de France touchent environ 2 744 euros brut de pension de retraite chaque mois. La caisse de retraite de la RATP verse en moyenne une pension mensuelle de 2 666 euros brut à ses affiliés, alors que les anciens salariés de la SNCF perçoivent environ 2 278 euros brut de pension de retraite tous les mois.

Ensuite, vient le régime de la fonction publique d'Etat pour les civils, qui verse une pension mensuelle moyenne de 2 223 euros brut. Le régime FSPOEIE, qui concerne les pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, distribue quant à lui 2 036 euros brut par mois, en moyenne, à ses retraités. Les militaires de la fonction publique d'Etat perçoivent une pension moyenne de 1 814 euros brut, tandis que les anciens agents de la CNRACL (caisse de retraite de la fonction publique territoriale), touchent 1 400 euros brut par mois.

A titre de comparaison, les anciens salariés du secteur privé, sans régimes spéciaux, perçoivent en moyenne 734 euros par mois de la part de la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse) auxquels s'ajoutent 527 euros de l'Agirc-Arrco (caisse de retraite complémentaire), soit 1 261 euros brut au total.

Pour rappel, le montant de la pension de retraite perçue par chaque retraité varie selon la durée de sa carrière et selon le niveau de salaire qu'il percevait. Le calcul de la retraite diffère également entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Pour les fonctionnaires, la pension est calculée sur les 6 derniers mois de la carrière, alors que pour un salarié du privé, le calcul se base sur les 25 meilleures années de salaire.