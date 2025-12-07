Mauvaise nouvelle pour des millions d'amateurs de course à pied, un document essentiel à la pratique va devenir payant

Les Français qui pratiquent la course à pied régulièrement vont devoir mettre la fin au portefeuille plus souvent en 2026.

Même les coureurs les plus rapides ne pourront pas y échapper. Si vous faites partie des 12 millions de Français qui pratiquent la course à pied régulièrement, votre pratique va désormais coûter plus cher. Bien que le running soit le sport le plus pratiqué en France, beaucoup de passionnés sont passés à côté de l'information. C'est le cas de Frantz, coureur chevronné depuis plusieurs années. Aujourd'hui âgé de 61 ans, il s'entraine plusieurs fois par semaine, souvent avec des objectifs précis en tête.

Le sexagénaire s'inscrit plusieurs fois par an à des courses dans lesquelles il peut se dépasser. Cette année, il a enchainé les 10 kilomètres et terminé le prestigieux marathon de Paris. Alors qu'il se projette sur 2026 autour d'une conversation avec son fils, une phrase le fait tomber de sa chaise : "Attend ? Sérieusement ?", s'étonne-t-il à plusieurs reprises. Si Frantz n'en revenait pas, ce n'était pas à cause d'un objectif de temps inatteignable sur sa prochaine course mais bien à cause d'un document administratif : le parcours prévention santé, connu sous le nom de PPS.

Le PPS a été créé pour remplacer le certificat médical qu'exigeaient les organisateurs de courses. L'objectif était alors de vider les cabinets médicaux des nombreux sportifs en bonne santé qui devaient obtenir l'aval d'un médecin pour s'inscrire à une course. Pour faire son PPS, il suffit de se rendre sur le site de la Fédération Française d'Athlétisme, et de regarder quelques vidéos de prévention. On obtient alors un certificat d'une validité de 3 mois, permettant de s'inscrire à toutes les courses à venir.

Or, au 1er janvier 2026, le dispositif devient… payant. Il faudra désormais débourser la somme de 5 euros pour avoir son certificat. Un montant qui vient s'ajouter au prix des dossards, déjà en augmentation chaque année. De quoi faire pester les coureurs. "On va payer pour voir 3 vidéos, sans être examiné par un médecin, c'est abusé", fulmine Frantz. La mesure a du mal à passer, même pour les organisateurs de course. Plusieurs organisateurs d'événements cherchent à quitter la Fédération française d'Athlétisme.

Au-delà d'être payant, le PPS sera doté de nouveautés qui justifient ce prix d'achat. La durée de validité passe de 3 mois à 1 an, ce qui limitera le nombre de PPS pour les coureurs les plus compétitifs. De même, le contenu du PPS s'enrichit de conseils de coachs et d'athlètes, tant sur la pratique que sur la nutrition. Enfin, ce nouveau PPS inclut une assurance de responsabilité civile.

Il reste possible de faire des certificats médicaux chez le médecin pour ne pas avoir à faire de PPS. Attention toutefois, les rendez-vous pour certificat médical sont à votre charge. Pour les coureurs les plus opposés, il reste possible de faire un PPS gratuit valable 3 mois jusqu'au 31 décembre 2025. De quoi avoir un document valable jusqu'au 31 mars 2026, et participer à toutes les courses de début d'année. Rendez-vous donc le 31 décembre, juste avant le réveillon, pour en profiter.