Les banques vont fermer 3 millions de PEL : les épargnants sont obligés de faire un choix

Automatiquement, toutes les banques de France vont fermer de nombreux PEL. 3 millions de comptes épargne sont concernés. Les épargnants doivent rapidement choisir où mettre leur argent.

Qu'ils soient clients d'une banque traditionnelle ou d'une banque en ligne, des millions de Français sont concernés. A partir de 2026, tous les établissements bancaires du pays vont automatiquement clôturer 3 millions de plans épargne. A cause de ces fermetures obligatoires, les épargnants vont perdre accès à leur compte.

Les clients visés par la clôture automatique de leur compte épargne sont certains détenteurs d'un Plan Épargne Logement (PEL). Pour rappel, ce produit d'épargne réglementée permet aux particuliers de mettre de l'argent de côté, tout en bénéficiant d'un taux d'intérêt fixe pendant toute la durée du placement. Cet argent sert, comme son nom l'indique, à acquérir un bien immobilier. Après avoir conservé son PEL pendant au moins 4 ans, l'épargnant peut demander un prêt à sa banque pour acheter un logement. La somme détenue sur le PEL peut, par exemple, servir d'apport à cet emprunt.

Or, beaucoup l'ignorent, mais un PEL c'est un peu comme une brique de lait : il a lui aussi une date de péremption. Ainsi, depuis une réforme entrée en vigueur en 2011, les PEL doivent être obligatoirement clôturés, au bout d'un certain temps, s'ils n'ont toujours pas été utilisés pour acheter un appartement ou une maison.

Tous les PEL ouverts après le 1ᵉʳ mars 2011 ont effectivement une durée limitée à 15 ans. Passé ce délai, les banques sont obligées de les clôturer. Le calcul est simple : 2011 + 15 = 2026. Par conséquent, tous les PEL ouverts en 2011 vont être fermés au 1er mars 2026 puisqu'à cette date l'échéance de 15 ans va expirer. Idem en 2027, où les établissements bancaires clôtureront automatiquement tous les PEL ouverts en 2012. Et ainsi de suite.

Au total, selon les chiffres de la Banque de France, la période 2026-2030 va connaître une avalanche de fermetures automatiques de PEL. En effet, 36% des PEL détenus actuellement en France ont été ouverts entre 2011 et 2015. Par conséquent, 3 millions de PEL vont être fermés dans les 5 années à venir.

Évidemment, lorsque ces PEL vont être fermés, l'argent épargné ne disparaîtra pas pour autant. Les épargnants pourront récupérer l'intégralité de la somme directement sur leur compte en banque. Ils peuvent également choisir de transférer les fonds sur d'autres produits d'épargne comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), le Livret d'épargne populaire (LEP) ou encore les contrats d'assurance-vie.

Cette réorientation rime toutefois avec perte de revenus pour les épargnants. La plupart des produits d'épargne mentionnés plus haut ont des taux d'intérêt inférieurs à ceux des PEL qui vont être fermés. Selon la Banque de France, la majorité des PEL ouverts entre 2003 et 2015 bénéficient d'un taux d'intérêt de 2,5%.

Enfin, dernière option, les épargnants qui souhaitent maintenir leur épargne sur un PEL peuvent également prendre contact avec leur banque pour en ouvrir un nouveau. Cette démarche leur permettra de conserver une épargne destinée à la réalisation d'un futur projet immobilier. Cependant, le rendement offert par leur nouveau PEL sera légèrement moins alléchant que le précédent dont ils bénéficiaient. En effet, les PEL ouverts à partir du 1ᵉʳ janvier 2026 auront un taux d'intérêt fixé à 2%.