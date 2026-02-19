Ces pièces de monnaie sont parmi les plus rares de France, leur prix explose en ce moment

Profitant d'une matière dont la valeur ne faiblit pas, ces pièces de monnaie rarissimes peuvent rapporter des milliers d'euros.

Et si on vous rendait la monnaie de votre pièce, en obtenant bien plus que sa valeur. Ce doux rêve d'avoir une pièce qui vaut une fortune dans son tiroir se réalise malheureusement pour peu de personnes. Année de frappe, métal utilisé, état de la pièce… De très nombreux paramètres viennent définir la valeur ou non des pièces de monnaie. Si certains exemplaires brillent par leur rareté, d'autres se démarquent par leur matériau de fabrication.

Les piécettes de 1, 2 et 5 centimes sont généralement réalisées en acier avec du cuivre. Quand on monte en valeur, l'usage du cuivre, du zinc et de l'aluminium est plus fréquent. Vous en conviendrez, ce ne sont ni les matériaux les plus rares, ni les plus chers sur le marché des métaux. Historiquement, les êtres humains ont déjà produit des pièces avec des matériaux de valeur comme de l'or. L'invention des pièces d'or est d'ailleurs attribuée au roi Crésus.

Encore aujourd'hui, la Monnaie de Paris propose des pièces entièrement faites d'or. Il est très rare de voir des Français se balader avec ces dernières dans leurs portemonnaies car elles ont une immense valeur. Ainsi, il existe des pièces de 10 000 euros, 5 000 euros, 2 500 euros, 1 000 euros ou encore 250 euros. Ces pièces sont vendues au prix de leur valeur faciale.

Acheter une pièce de 1 000 euros vous coûtera 1 000 euros. Elles sont souvent à l'effigie de personnages historiques comme récemment Napoléon III. La collection 2026 baptisée "Le Génie Français" représente l'une des figures emblématiques de la République, nue avec des ailes d'ange en brandissant une torche, symbole de libération.

D'autres collections de pièces d'or destinées aux collectionneurs existent et paraissent régulièrement. Elles peuvent aller sur des sujets de pop culture, à l'effigie de grandes franchises du cinéma ou de la bande dessinée comme Harry Potter, Astérix ou encore Disney et ses multiples licences. D'autres sont axées sur le patrimoine du pays et veillent à commémorer les grands événements de l'Histoire de France comme les 220 ans de la Bataille d'Austerlitz en 2025 par exemple.

Si ces pièces sont particulièrement intéressantes c'est parce qu'elles peuvent valoir bien plus que leur valeur. Une pièce de 10 000 euros contient 100 grammes d'or pur. Aujourd'hui, 1 gramme d'or coûte 135,02 euros. En faisant le calcul, la pièce de 10 000 euros peut donc se vendre pour 13 502 euros, soit 3 502 euros de plus que sa valeur. En appliquant ce calcul aux autres pièces d'or, on obtient des bonnes affaires partout. Une pièce de 5 000 euros, également de 100 grammes, vaut elle aussi 13 502 euros, celle de 2 500 euros (40 grammes) en vaut 5 400,80 et celle de 1 000 euros (20 grammes) vaut 2 700,40. Il est important de noter que ces poids peuvent varier d'une collection à l'autre, les séries thématiques (Disney, Harry Potter) répondant à des standards différents des séries monétaires classiques.

Autre avantage, même si l'or venait à être dévalué, ces pièces n'en souffriraient pas grâce à leur garantie d'Etat. Une pièce de 10 000 euros vaudra toujours 10 000 euros, même si son poids en or n'en valait plus que 9 000. Alors, vous avez suivi ?