Les salariés qui gagnent moins de 2100 euros net peuvent réclamer cette prime obligatoire : le montant augmente en 2026

Des salariés, des fonctionnaires et des étudiants peuvent réclamer une prime pouvant allant jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Beaucoup oublient de la demander alors que son montant est en hausse cette année.

Salariés, fonctionnaires, indépendants, étudiants... des millions de Français touchent chaque mois la prime d'activité. Au total, 4,637 millions de personnes bénéficient de cette aide sociale dont le montant moyen s'élève à 199 euros par mois. Pourtant, selon une étude menée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) en juin 2025, environ 30% des personnes éligibles à la prime d'activité n'ont pas réalisé les démarches nécessaires pour en profiter.

En clair, 1,84 million de travailleurs peuvent d'ores et déjà demander la prime d'activité. Un chiffre qui est appelé à croître cette année, puisque qu'une nouvelle loi va permettre à davantage de foyers d'y prétendre. Pour la plupart de celles et ceux qui touchent déjà la prime d'activité, le montant perçu chaque mois sur leur compte bancaire va augmenter.

Le montant de la prime d'activité varie selon la situation de chaque bénéficiaire. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer cette somme : les ressources du bénéficiaire et celles de l'ensemble des membres du foyer, la composition du foyer (célibataire, en couple, nombre d'enfants à charge), les prestations sociales éventuellement perçues (APL, RSA, allocations familiales, etc), ainsi que la situation du logement du bénéficiaire (locataire, propriétaire, hébergé gratuitement).

Pour être éligibles à la prime d'activité, les ménages doivent donc respecter certains plafonds de revenus. Ces seuils varient selon le statut du demandeur : salarié, chômeur partiel ou apprenti. Pour les étudiants stagiaires, alternants ou apprentis, le seuil est établi à 1 104,25 euros mensuels, ce qui correspond à 78% du SMIC net.

Pour les salariés, le seuil de revenu est plus difficile à déterminer, notamment à cause de la réforme du mode de calcul de la prime d'activité qui entrera en vigueur au 1ᵉʳ avril 2026. Plusieurs exemples calculés à l'aide du simulateur disponible sur le site travail-emploi.gouv.fr donnent une idée du revenu net en dessous duquel un travailleur touchera cette aide sociale.

Ainsi, une personne seule qui gagne 2 032 euros net par mois, ne recevait pas de prime d'activité avant la réforme. À partir d'avril 2026, elle aura droit à 56 euros par mois. Une famille monoparentale comprenant deux enfants, qui déclare 2 068 euros net par mois, touchera 68 euros de prime d'activité. Avant le mois d'avril 2026, elle n'avait droit à rien.

Un couple avec deux enfants, dont les deux membres travaillent et perçoivent ensemble un salaire total de 3 566 euros net par mois, touchait une prime d'activité de 115 euros par mois avant la réforme. À partir d'avril 2026, cette somme atteindra 169 euros, soit une augmentation de 54 euros mensuels. Enfin, dans le cas d'un couple avec deux enfants, où un seul conjoint travaille pour un salaire de 1 854 euros net par mois, la prime d'activité passera de 436 à 490 euros par mois grâce à la réforme.

Le montant de la prime d'activité est réévalué tous les trois mois, sur la base de la déclaration trimestrielle de ressources que les allocataires doivent transmettre à la CAF. La somme versée demeure donc identique durant trois mois consécutifs avant d'être recalculée. Toute modification de situation (revenus, composition familiale, logement, etc) peut entraîner une révision du montant ou mettre fin au droit à la prime d'activité.

Pour demander la prime d'activité, il faut avoir au moins 18 ans, vivre en France au minimum 9 mois par an, et y exercer une activité professionnelle. Il faut également avoir la nationalité française, la citoyenneté européenne, suisse, ou détenir un titre de séjour valide depuis au moins 5 ans. La demande s'effectue en quelques clics sur le site de la CAF ou de la MSA.