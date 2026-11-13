Avec la hausse du Smic les règles de la pension de réversion changent pour les retraités de la CNAV

La hausse du Smic modifie les seuils de revenus que les retraités de la CNAV doivent respecter pour toucher une pension de réversion. La caisse de retraite pourrait arrêter les versements.

Il devait augmenter de 1% à partir du 1ᵉʳ janvier 2027, il grimpera finalement de 1,6% dès le 1ᵉʳ décembre prochain. Le gouvernement a annoncé une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Concrètement, le Smic passera à 1 897 euros brut par mois, soit environ 1 502 euros net. Cela représente une hausse d'environ 24 euros net mensuel.

Au-delà de l'impact pour les travailleurs et pour leurs employeurs, l'augmentation du Smic aura également des conséquences indirectes sur… les retraités. Et notamment sur les seniors qui perçoivent tous les mois une pension de réversion, c'est-à-dire une partie de la pension de retraite de leur époux ou de leur épouse décédé.

Environ 4,4 millions de retraités touchent chaque mois une pension de réversion en France. Cependant, la hausse du Smic pourrait bien faire évoluer ce nombre en 2027. De nouveaux retraités vont pouvoir bénéficier pour la première fois de ce complément de revenus, tandis que d'autres, qui en profitaient jusque-là, risquent de le perdre.

En effet, les pensions de réversion versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dédiée aux anciens salariés du secteur privé, sont conditionnées. Pour être éligibles, les retraités doivent respecter certains plafonds de revenus. Des plafonds calculés à partir du Smic horaire. Les revenus du conjoint survivant ne doivent pas dépasser 2 080 fois le SMIC horaire lorsque la personne vit seule. Si cette personne vit en couple (après un remariage par exemple), ce montant peut être majoré de 60%.

Avec la revalorisation de 1,6% prévue au 1ᵉʳ décembre 2026, le Smic horaire s'élèvera à 12,51 euros brut. Le seuil de revenus à ne pas dépasser en 2027 pour toucher une pension de réversion s'élèvera donc à 26 020,80 euros brut par an, contre 25 001,60 euros brut annuels en 2026. Pour un retraité éligible mais vivant en couple, ce montant atteint 41 633,28 euros brut par an, contre 40 002,56 euros en 2026.

Pour rappel, dans le régime général, la pension de réversion correspond à 54% de la pension de retraite de base que percevait ou qu'aurait pu percevoir le défunt. Pour la retraite complémentaire (Agirc-Arrco, Ircantec, etc), la pension de réversion représente 60% de la pension de retraite complémentaire du conjoint décédé. Dans la fonction publique, les pensions de réversion versées par le SRE ou la CNRACL correspondent à 50% de la pension de retraite de l'ancien fonctionnaire.

Petite particularité : les caisses de retraite complémentaire ou celles des fonctionnaires n'imposent pas de conditions de revenus que le conjoint survivant doit respecter s'il veut toucher la pension de réversion. Néanmoins, pour prétendre à ce complément de revenus, il faut parfois remplir plusieurs critères liés à la durée de mariage ou à l'âge. Par exemple, dans le régime général, le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans, sans exigence de durée minimale de mariage.

Dans la fonction publique, l'ouverture des droits peut dépendre d'un enfant issu du mariage, d'un mariage d'au moins 4 ans, ou d'un mariage célébré au moins 2 ans avant la retraite du fonctionnaire. Les régimes complémentaires appliquent leurs propres règles : l'Agirc-Arrco n'exige aucune durée de mariage minimale, la retraite complémentaire des agriculteurs demande 2 ans de mariage, tandis que celle des avocats nécessite une durée minimale de 5 ans de mariage.